По всьому світові відбуваються велелюдні екологічні акції

Сотні тисяч активістів, серед яких багато молоді, зібрались на акцію протесту в Австралії, щоб привернути увагу до глобальної проблеми зміни клімату. Ця акція дала старт хвилі протестів в Європі та інших регіонах світу в п'ятницю, 20 вересня.

"Світовий страйк за клімат" відбувається напередодні Саміту ООН з дій в сфері подолання зміни клімату, що розпочнеться в Нью-Йорку в понеділок.

Естафету від Австралії підхопили європейські активісти. Учасники активно діляться в соцмережах фото та відео з акцій протесту європейських міст.

Велелюдний марш пройшов Києвом.

Мер Лондона Садік Хан засвідчив свою підтримку акції дописом у Twitter. "Я солідарний з усіма, хто бере участь у Глобальному страйку за клімат", - наголосив він.

Не лише європейські столиці, але і невеликі міста стали центром проведення маршів активістів. Акція в британському туристичному містечку Брайтоні зібрала багато учасників.

Марші екологічних активістів також відбуваються у містах Азії та Африки.

У США заплановано більше 800 акцій. Велика кількість школярів планує у цей день пропустити уроки, щоб взяти участь в протестах.

Шведська активістка Ґрета Тунберґ, яка вже стала символом світового екологічного руху молоді, планує виступити на акції протесту в Нью-Йорку. Ґрета витратила два тижні, аби на яхті дістатися США з Європи.

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