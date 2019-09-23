Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Ви вкрали мої мрії і моє дитинство – Ґрета Тунберґ звернулась до ООН

  • Голос Америки
Активістка Ґрета Тунберґ виступає на Саміті Генеральної Асамблеї ООН проти зміни клімату, 23 вересня 2019 року

Показати коментарі

Шведська активістка Ґрета Тунберґ, яка вже стала символом світового екологічного руху молоді, виступила перед лідерами різних кранї, що зібрались на саміті ООН, присвяченому стримуванню зміни клімату.

"Це все – неправильно. Я не маю бути тут. Я маю бути у школі – на іншому боці океану", - наголосила активістка в емоційному зверненні до лідерів світу.

Тунберґ звинуватила посадовців в тому, що вони не вживають необхідних дій, щоб попередити кризу в сфері клімату і зневажають наукові факти, що підтверджують наближення екологічної катастрофи.

"Ви всі звертається до нас, молоді, у пошуку надії. Як ви можете? - продовжила активістка. - Ви вкрали мої мрії і моє дитинство вашими порожніми словами. Але мені іще пощастило. Люди страждають. Люди вмирають, екосистеми руйнуються. Ми – на порозі масового вимирання, і все, про що ви можете говорити – це гроші, і казочки про вічне економічне зростання. Як ви смієте?"

Разом із 15 молодими активістами з 12 країн Ґрета оголосила про подання скарги до ООН. В скарзі активісти заявляють, що своєю бездіяльністю в сфері збереження клімату, світові лідери порушують права дітей.

Активісти оголошують про подання скарги до ООН
Активісти оголошують про подання скарги до ООН

Ґрета витратила два тижні, аби на яхті дістатися США з Європи. Напередодні саміту активістка взяла участь у велелюдному марші за клімат в Нью-Йорку. Акція протесту відбулась напередодні Саміту ООН в багатьох великих містах Америки, Європи, Азії та Африки.

Більше 100 очільників держав світу зібрались цього тижня у Нью-Йорку на щорічне засідання Генеральної Асамблеї ООН. Основною темою засідання є вирішення проблеми зміни клімату.

"Визнаймо, у нас не залишилось часу. Ми програємо боротьбу зі зміною клімату, - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пресі перед самітом. - Необхідність діяти не може бути очевиднішою і саме тому я скликаю саміт за клімат". Гутерріш закликав учасників представити конкретні плани дій. Хоча більша частина світу - 195 країн підписали Паризьку угоду, а 186 з них вже її ратифікували, Сполучені Штати, де викиди парникових газів є значними, за керівництва президента Трампа, оголосила про вихід з угоди.

Дивіться також: ​Вашингтон приєднався до всесвітнього протесту молоді проти кліматичних змін. Відео

Вашингтон приєднався до всесвітнього протесту молоді проти кліматичних змін. Відео
Embed
Вашингтон приєднався до всесвітнього протесту молоді проти кліматичних змін. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:29 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG