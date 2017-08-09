Екологи та законодавці США б’ють на сполох

Протестуючи проти заяви президента Дональда Трампа, що зміна клімату є «оманою», 13 екологічних установ федерального уряду США презентували звіт з викладом однозначних доказів того, що глобальне потепління спричинене людською діяльністю.

"97% вчених в 13 федеральних установах: зміна клімату відбувається і ми невідкладно мусимо зменшити викиди", - твітує конгресмен Адам Шифф.

"Відмова президента визнавати зміни клімату є загрозою здоров’ю та безпеці нашої країни", - пише сенатор Ричард Дурбін.

"Немає альтернативних пояснень, чи природних циклів, які б пояснили теперішні кліматичні зміни, - йдеться в звіті, складеному на основі тисяч наукових публікацій, - докази зміни клімату численні як на висоті в атмосфері, так і на океанічних глибинах".

Ілюструючи цю думку, Світовий економічний форум розповсюдив графік коливань температур за 800 000 років в Антарктиці та світі.

Екологи розкритикували програму Трампа з розширення видобутку та використання викопного палива, адже потепління на планеті, в основному, спричинене вуглецевим забрудненням від людської діяльності, зокрема, спаленням вугілля.

"В усьому світі 15 з останніх 16 років були найтеплішими з часу спостережень. Науковці по всьому світові документують потепління повітря і води, танення льодовиків, зникнення снігу і підвищення рівня моря", - зазначається в звіті.

Копія цього звіту потрапила до преси декілька місяців тому. На той час, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розкритикувала журналістів The New York Times за те, що вони повідомляють про документ до його остаточного затвердження: "без попередньої перевірки змісту в Білому домі, або безпосередньо у федеральній установі, яка займається кліматичною і екологічною стратегію".

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