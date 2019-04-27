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Трамп відзначив швидкий ріст економіки США

  • Голос Америки

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Зростання економіки США перевершило прогнози і склало 3,2% за перший квартал 2019 року, згідно до офіційної статистики США, оприлюдненої в п'ятницю.

Потужне економічне зростання в США є одним з факторів, який сприяє збільшенню політичної підтримки американського президента Дональда Трампа, наголошують ЗМІ.

Трамп назвав рівень економічного зростання "неймовірним". "Ми на тепер - перша в світі економіка і це ще не межа", - заявив президента США пресі.

Він також прокоментував високі цифри зростання в своєму повідмоленні в Twitter. "Це значно перевищує очікування і прогнози. Важливо, що інфляція - дуже низька. Повернімо велич Амерці!"

Голова економічних радників Білого доу Кевін Гассет визнав у п'ятницю, що експерти турбувались, що часткове закриття роботи уряду - так званого "шатдауну" - на початку року могло уповільнити економічне зростання. Все ж, після шатдауну, споживчі настрої швидко покращились і в березні показники роздрібної торгівлі були сильними.

Серед факторів, які сприяли швидкому зростанню в США економісти називають рішення голови Федерального резерву США не підвищувати поки основні ставки, а також покращення ситуації у світі, зокрема економічного стану Китаю.

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