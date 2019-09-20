Чи реальне проголошене урядом зростання у 7%?

Уряд України поставив собі завдання досягти зростання ВВП на 40% за 5 років, збільшивши темпи зростання ВВП до 5% наступного року й до 7% - з 2021 року. Про це оголосив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Однак, такий прогоз може бути надто оптимістичним, вважає Нік Стедміллер, Директор з нових ринків, нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors, що працює з інституційними інвесторами.

"Нещодавні оцінки МВФ вказують на потенційне зростання на рівні 3 -3,5 відсотка. І я вважаю, що є можливість це перевершити, - говорить Стедміллер. - Однак я скептично ставлюсь до цифр вище 5 відсотків".

Щоб говорити про зростання у більше 7 відсотків, треба буде продемонструвати конкретні результати реформ.

"Дехто говорить про 7 відсотків – це одна з цілей, заявлена урядом. Потрібні будуть свідчення проведення конкретних реформ, не лише стратегічних пропозицій, перед тим, як ми будемо про це говорити", - вважає Стедміллер.

Успішним для України було б досягнення довгострокового зростання у 3% на рік, вважає Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів – асоціації фінансового сектору США.

Рибакова наголошує, що регрес із вже втілених реформ може зашкодити програмі з МВФ, або повністю зруйнувати її, що стане проблемою для економіки. "Важливе досягнення, яке ми бачили за останні п'ять років було перехід до таргетування інфляції та реформа банківського сектору. Гадаю регрес мав би значні негативні наслідки. І, в найгіршому випадку, це зруйнувало б програму з фондом", - говорить аналітик, попереджаючи, що будь-які непрозорі домовленості з колишніми власниками банків стануть значною проблемою у відносинах з міжнародними кредиторами та інвесторами.

Щоб забезпечити додаткове зростання, Україна має вжити переконливих кроків з подолання корупції, говорить Стедміллер.

"Один з найбільших викликів, що стоїть перед Україною – продовження уявлення про високий рівень корупції і необхідність прозорості. Тому вважаю, що продовження зусиль з правової реформи, яку розпочав Зеленський, справді треба вивести на наступний рівень і її потрібно провести прозоро і так, щоб заслужити довіру іноземних інвесторів і забезпечити це додаткове зростання", - додає аналітик.

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