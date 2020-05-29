У першому кварталі економіка США скоротилася на 5%

Американська економіка у першому кварталі року скоротилася на 5 відсотків у річному вираженні. На це вказує скоригована оцінка Міністерства торгівлі.

Раніше втрати оцінювались у 4,8 відсотка.

У перші два місяці року спостерігався нормальний ріст, однак в березні, коли на країну обрушилася пандемія коронавірусу, пішли величезні втрати.

«Це призвело до різких змін попиту, в той час як компанії та навчальні заклади переключилися на віддалену роботу або зовсім припинили діяльність, а споживачі скасовували, скорочували або переспрямовували свої витрати», - йдеться у доповіді.

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