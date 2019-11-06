МВФ попереджає про уповільнення європейського зростання, але бачить підстави для оптимізму в Центральній та Східній Європі

В той час, як економіка розвинених країн Європи уповільнюється, ситуація в країнах регіону, економіка яких постає, є більш оптимістичною. Такі оцінки оприлюднив Міжнародний валютний фонд в регіональному економічному прогнозі, виданому цього тижня.

"Загалом МВФ очікує уповільнення зростання в Європі з 2,3% в 2018 році до 1,4 % в 2019. Уповільнення світової торгівлі та виробництва почалося в 2018 році і триває досі. Капітальні видатки в Азії сповільнюються, як і автомобілебудування та високотехнологічні галузі. Світове зростання експорту значно сповільнилось з 4,5% в 2017 році до близько нуля у першій половині 2019 року. Певне відновлення відновиться в 2020 році, коли зростання, за прогнозами, досягне 1,8% на тлі очікуваного пожвавлення світової торгівлі", - йдеться у звіті.

Водночас зростання більшості європейських країн, економіка яких постає, перевищить 3% в 2019 році, за оцінками МВФ. Для регіону, що включає країни Центральносхідної Європи, Росію та Туреччину, МВФ підвищив оцінку зростання на 0.5%. Зростання у європейських країнах, економіка яких постає, крім Росії та Туреччини утримувалось в першій половині 2019 року, завдяки приватному споживанню, зауважують аналітики МВФ. В Росії та Білорусі зростання в 2019 році не перевищить 1,5%, йдеться в прогнозі МВФ.

Для України МВФ прогнозує зростання на рівні 3% на 2019 рік. МВФ переглянув свій прогноз щодо України в жовтні, покращивши його на 0.3 в.п. в порівнянні з прогнозом від квітня.

З подібними оцінками щодо України виступив і Європейський банк реконструкції та розвитку в своєму прогнозі розвитку регіону де працює банк, оприлюдненому 6 листопада. Він оцінив зростання в Україні на 2019 рік у 3,3% - дещо вище ніж прогноз МВФ.

"Бум в будівництві та реальне зростання доходів громадян були факторами, які допомогли Україні впоратись з коливаннями, викликаними політичними подіями та геополітичною нестабільністю", йдеться в повідомленні ЄБРР.

В ЄБРР наголосили на важливості впровадження програми реформ, орієнтованої на МВФ.

"Пам'ятаючи про необхідність значних виплат з державного іноземного боргу в 2020- 2021 роках, нова програма реформ орієнтованих на МВФ, є надзвичайно важливим для інвестиційних очікувань та підтримки макроекономічної стабільності", - йдеться у звіті.

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