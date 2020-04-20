Через карантин та економічну кризу Україні довелось зменшити дефіцит бюджету, щоб отримати допомогу МВФ, - радник Зеленського

Радник президента України Володимира Зеленського з питань економіки Олег Устенко під час "вебінару" з представниками українського бізнесу, про який повідомила Банкова, наголосив, що нині також надзвичайно важливо розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом.

"Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету та розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу", – заявив він.

При цьому, за його словами, в умовах світової економічної кризи і карантинних заходів українська держава постала перед необхідністю негайно серйозно переглянути держбюджет. Без цього, сказав він, його дефіцит сягнув би 12% від ВВП.

"Високий відсоток дефіциту в умовах виходу капіталу з країн з ринками, що розвиваються, до яких належить Україна, не підлягає фінансуванню та фондуванню. Владі вдалося скоротити його, щоб запобігти ризикам стрімкого розкручування інфляції. Завдяки внесеним змінам у бюджет дефіцит буде значно меншим", – сказав Олег Устенко.

Він і раніше заявляв, що, якби за нинішніх умов не відбувся перегляд державного бюджету, то настало б збільшення дефіциту бюджету більш ніж на 12% від ВВП, і це робило б повністю неможливим фондування (залучення коштів, зокрема за рахунок позик – ред.) цього дефіциту ані на зовнішньому, ані на внутрішньому ринках.

"Втручатися в ситуацію треба було негайно. Я вважаю, що Міністерство фінансів обрало правильну стратегію: збільшення всіх медичних витрат, пов’язаних із протидією коронавірусу, і скорочення за рештою напрямків. Завдяки цьому дефіцит бюджету буде не 12, а 7,5% від ВВП", – заявляв Устенко в коментарі для Радіо Свобода.

Верховна Рада України 13 квітня внесла зміни до держбюджету на нинішній рік, унаслідок чого дефіцит бюджету зріс більш ніж утричі, майже до 300 мільярдів гривень (або приблизно до 7% від ВВП).

У Міжнародному валютному фонді, на допомогу якого сподівається Україна за умови виконання низки умов, підтримали заходи уряду, які мають значно збільшити дефіцит бюджету країни.

В МВФ звернули увагу, що протягом останніх кількох років, за попередньої влади України, в рамках програми, яку підтримує МВФ, Україна досягла значних показників макроекономічної стабільності: підвищилась стабільність банківської системи, знизились інфляція, зовнішні борги, дефіцит бюджету та державний борг скоротились, а іноземні резерви зросли до більш ніж 20 мільярдів доларів. І це, заявляв 15 квітня директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен, дає вже нинішній владі Україні "буфери, необхідні для негайної політичної реакції".

Серед досі не виконаних умов МВФ для схвалення нової програми співпраці і надання позики за нею - ухвалення закону про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, який має, зокрема, гарантувати неповернення націоналізованих банків колишнім власникам. Передусім, йдеться про нині державний "Приватбанк".

Цей законопроект уже ухвалений у першому читанні, але депутати, зокрема і з партії Зеленського "Слуга народу", подали до нього понад 16 тисяч поправок, що блокує його ухвалення. Нині у Верховній Раді розглядають законодавчий механізм, що дав би можливість розглянути таку кількість поправок прискорено.

Крім того, зі схваленням МВФ програми співпраці з Україною пов'зані ще кілька можливостей для Києва отримати фінансову допомогу від міжнародних донорів, зокрема, від Європейського союзу і Європейського банку реконструкції і розвитку.

Дивіться також: Експерти у Вашингтоні дають позитивні але обережні оцінки обміну полоненими, який у четвер відбувся в Україні. Відео