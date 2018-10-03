Виняткове явище в економіці США побачив голова Федерального резерву США

Поєднання низької інфляції та низького рівня безробіття, які зараз спостерігаються у США, вказують на те, що економіка країни переживає "надзвичайний період". Про це у четвер заявив голова Ради керівників Федеральної резервної системи США Джером Павел.

Починаючи з 1950-го року, економіка США мала періоди низької стабільної інфляції та періоди надзвичайно низького безробіття, але ніколи ці явища не співіснували настільки довго

"Історично рідкісне поєднання стабільно низької інфляції з надзвичайно низьким рівнем безробіття є свідченням того, що ми продовжуємо насолоджуватись надзвичайним періодом. Мене запитали минулого тижня на прес-конференції, чи наші прогнози надто оптимістичні - це доречне питання", - сказав чиновник.

За словами Павелла, прогноз не є надто оптимістичним і відповідає аналітичним моделям.

"Починаючи з 1950-го року, економіка США мала періоди низької стабільної інфляції та періоди надзвичайно низького безробіття, але ніколи ці явища не співіснували настільки довго, як це вказується у даних прогнозах", - заявив Павелл.

Федеральний резерв прогнозує, що рівень безробіття лишатиметься на рівні нижчому за 4 відсотка при збереженні низької інфляції. У серпні рівень безробіття, за даними Міністерства праці США, складав 3,9 відсотка.

Павелл був номінований Бараком Обамою у якості члена Керівної ради Федеральної резервної системи США у 2011-му році і після схвалення у Сенаті обійняв посаду у 2012-му році. Восени 2017-го року президент США Дональд Трамп номінував Павелла на посаду голови Федеральної резервної системи США. Він заступив на посаду після схвалення сенатом на початку 2018-го року.

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