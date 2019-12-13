МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати кошти Україні

Домовленість з МВФ про нову трирічну програму розширеного фінансування для України, оголошена минулого тижня, стала важливим жестом, що засвідчив міжнародну підтримку курсу реформ української влади.

Однак остаточної домовленості з МВФ ще немає, як не визначено і дату, коли правління МВФ розгляне і затвердить нову програму для України. Це залежить від виконання Україною низки попередніх умов, говорять в МВФ.

"Я хочу наголосити, що це домовленість робочого рівня і залежитиме від схвалення правління. Це важливо", - заявив речник МВФ Джеррі Райс, відповідаючи на питання "Голосу Америки" під час прес-конференції в четвер.

"Це (остаточне схвалення програми - ГА) залежатиме від виконання попередніх умов. Після їх виконання, програму представлять на розгляд правління. Я не можу назвати дату, коли це відбудеться", - додав він.

Найважливіше – повернути гроші вкрадені з банків. МВФ просто каже, що не варто давати Україні гроші, якщо держава дозволяє їх безкарно красти

Хоча перелік попередніх умов, виконання яких очікується від України, ще не оприлюднено, в МВФ наголошують на важливості дотримання верховенства права в Україні, зміцнення судової системи, зменшення ролі прихованих інтересів впливу на українську економіку, зокрема в тому, що стосується банківського сектору.

"Надзвичайно важливо зберегти здобутки очищення банківської системи і повернути великі гроші платників податків витрачені на порятунок банків", - підкреслив Джеррі Райс під час прес-конференції.

"МВФ запроваджує жорсткі умови з двох пунктів: захист незалежності Нацбанку і відсутність поступок колишнім власникам Приватбанку", – говорить американський економіст Андерс Аслунд в коментарі "Голосу Америки".

Найважливіше – повернути гроші вкрадені з банків, - переконаний Аслунд, - МВФ просто каже, що не варто давати Україні гроші, якщо держава дозволяє їх безкарно красти". Питання державног Приватбанку наразі перебуває в судах в Україні та за кордоном, але "всі чекають на кримінальну справу проти колишніх власників Приватбанку", -переконаний аналітик.

Щоб показати конкретний прогрес у реформах Україні потрібен час і МВФ готовий чекати на конкреті результати перед тим, як виділити гроші.

Гроші за програмою можуть надійти значно пізніше – через пару місяців, говорить Аслунд і прогнозує проведення засідання правління МВФ з питання України не раніше лютого.

Українські реформатори отримали потужний сигнал від МВФ, що курс країни на реформи вірний.

"Угода МВФ є надзвичайно важливою для України, бо надсилає сигнал впевненості у реформах, які втілює країна", - говорить Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів – впливової асоціації фінансового сектору США

"Оголосивши про домовленість, МВФ чітко наголосив на важливості цих стратегічних умов і своїм оголошенням виявив підтримку реформаторам в українському урядові", - говорить Аслунд.

Чи може Україна обійтись без грошей МВФ? На тепер відсутність програми МВФ не означатиме кризу для України, вважає Аслунд, вказуючи на гарні економічні показники.

Україна стабілізувала економіку, інфляція нижче 5 %, а курс гривні зріс більше ніж на 15 відсотків до долара цього року… Цього року гривня показує найкращу динаміку серед валют світу

"Економічний стан тепер дуже стабільний. Ми очікуємо на зростання інвестицій і це в теперішніх умовах призведе до значного пришвидшення зростання економіки. Ситуація гарна і можливий економічний прорив. Україна стабілізувала економіку, інфляція нижче 5 відсотків, а курс гривні зріс більше ніж на 15 відсотків до долара цього року. Гривня показує найкращу динаміку серед валют світу.

Дефіцит бюджету тримається на рівні біля 2% ВВП. Центральний банк проводить жорстку монетарну політику, і, як і належить, знижуються ставки поряд з набагато повільнішою інфляцією. Валютні резерви становлять 22 мільярди доларів, що відповідає трьом з половиною місяців імпорту - зазвичай міжнародні валютні резерви мають відповідати трьом місяцям імпорту. Тому ситуація на вигляд дуже стабільна".

Реформи в дусі МВФ можуть спонукати до швидкого економічного прориву, переконаний аналітик.

А от Рибакова наголошує на важливості отримання грошей МВФ для забезпечення потреби у зовнішньому фінансуванні. Якщо ж Україна не зможе отримати кошти від МВФ, це позначиться на курсі гривні. "За сценарію, якщо програми МВФ не буде, Україна потребуватиме 7 мільярдів доларів, щоб закрити потреби у зовнішньому фінансуванні, це створить значний девальваційний тиск на гривню", - говорить Рибакова.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Чому Росії вигідно домовлятися по газу з Україною? - експерти