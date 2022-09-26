Через війну Росії проти України, світ втратить $2,8 трлн - ОЕСР

Світова економіка зазнає значних втрат через війну Росії в Україні, йдеться у вересневому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що базується в Парижі і об'єднує провідні економіки світу.

Порівняно з прогнозами від грудня 2021 року, зробленими до російського вторгнення в Україну, тепер прогнози світового ВВП погіршились щонайменше на 2,8 трильйона доларів, йдеться у звіті.

Так оцінили аналітики економічні втрати світу від війни. Дослідники вважають - криза може поглибитись, якщо Росія спровокує енергетичну кризу взимку в Європі. Тоді Європі загрожує рецесія.

"Ми сплачуємо високу ціну за цю війну", - сказав Альваро Сантос Перейра, в.о. головного економіста ОЕСР, пише WSJ.

Через війну Росії в Україні ціни на енергоресурси різко пішли вгору, що ще більше підштовхнуло інфляцію, яка і так була високою на тлі пандемії, вказують дослідники. Особливо нестабільшими є ціни на газ та електроенергію.

Війна призвела до зривів каналів поставок, що погіршило продовольчу кризу. Однак, ціни ростуть не лише на енергоресурси та їжу, ціни на товари більше половини споживчого кошика США, ЄС, Великої Британії зросли на понад 4%.

Енергетична криза в Європі може погіршитись, якщо зима буде холодною, а альтернативних джерел поставок не буде, мовиться у звіті. Аналітики оцінили, що нестача енергоресурсів може змусити європейські країни тимчасово обмежувати газ, який йде підприємствам і це далі зменшить зростання європейської економіки на 1,25 в.п. і зростання інфляції ще на 1,5 в.п.

В ОЕСР радять державам подбати про слабко захищені верстви населення, вживати заходів, щоб скоротити споживання газу, забезпечити енергетичну і продовольчу безпеку.