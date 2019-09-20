Чи стане Україна "Східноєвропейським тигром"? Інтерв'ю з американськими економістами

Економіка України стабілізувалась і зростає, уряд сформовано, парламент працює і країна має унікальний шанс зробити економічний прорив і досягти швидкого розвитку. Такими оцінками поділились американські економісти з журналісткою "Голосу Америки" Оксаною Бедратенко.

Міжнародні оглядачі з оптимізмом дивляться на Україну. Цього місяця міжнародне рейтнгове агентство Fitch підвищило рейтинг України до рівня "В" з позитивним прогнозом на тлі зміцнення макроекономічної стабільності, змешення політичної невизначеності завдяки скороченню виборчого періоду а також заявам уряду про відданість реформам. Українська економіка також перевищила попередні прогнози, показавши зростання на 4,6 відсотка в другому кварталі, порівняно з відповідним періодом минулого року.

"Ми сподівались на зростання економіки України більше 20 років. Думаю, тепер є шанс", - говорить Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів – впливової асоціації фінансового сектору США.

"Це – ключовий момент в українській історії в плані економічних прогнозів", - додає аналітик.

"Україна рухається у вірному напрямку: було втілено чудову фіскальну реформу, добре проводиться монетарна політика, бачимо зменшення інфляції", - ділиться оцінками Нік Стедміллер, Директор з нових ринків, нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors, що працює з інституційними інвесторами.

Серед факторів, що рухають Україну вперед - висока освіта, що дозволяє українцям успішно конкурувати на ринку праці за кордоном а також сільське господарство, яке наразі успішно завойовує світові ринки. Ці переваги можуть забезпечити стійкий розвиток України, говорить Рибакова.

Той факт, що українці настільки успішно їдуть за кордон і працюють там не лише як низько кваліфіковані працівники, але і піднімаються до більш продуктивних сфер, справді свідчить про якість освіти в країні

"Збільшуючи відповідність міжнародним стандартам у агровиробництві та освітнім стандартам, Україна може зробити наступний крок вперед в інтеграції з Європою а також отримані доступу на нові ринки", - стверджує Рибакова.

"Україна має багато природних ресурсів і фантастичну аграрну землю, поряд з промисловими ресурсами – говорить економістка, - українська робоча сила також змінюється.

Той факт, що українці настільки успішно їдуть за кордон і працюють там не лише як низько кваліфіковані працівники, але і піднімаються до більш продуктивних сфер, справді свідчить про якість освіти в країні".

Водночас, витрати для інвесторів на оплату праці в Україні залишаються набагато меншими, на решті території Європи, зауважує економістка.

"Те, що Україна, наприклад, відповідає європейським стандартам у аграрному секторі означає, що ми також можемо отримати доступ до ринків у Єгипті і можливо, інших країнах, бо вони можуть довіряти стандартам продукції, що йде з України", - говорить вона.

Українська влада не має відмовок, щоб не втілювати реформи.

Іноземні інвестори з новою цікавістю дивляться на Україну та оцінюють можливості інвестування, говорить Нік Стедміллер.

"Протягом останніх місяців я говорив з багатьма інвесторами і однозначно, міжнародні інвестори в захваті від потенціалу Зеленського як президента. Тепер, коли новий парламент запрацював і є стабільний уряд, на ринку відбуваються зміни, які спонукають багатьох інвесторів вивчати ситуацію і оцінювати можливе нарощування інвестицій", - зауважує він.

"Вибори продемонстрували голоси невдоволення, - відзначає Рибакова, - президента Зеленського було обрано в якості кандидата проти істеблішмента і, вважаю, дуже важливий той факт, що в парламенті є більшість, бо це також означає, що влада може приймати реформи, якщо буде таке рішення. Якщо вони підуть цим шляхом, для України буде дуже позитивний прогноз".

Рибакова, однак, зауважує, що якщо український уряд не скористається з можливості проведення реформ, цей шанс буде втрачено.

Чи реальні проголошені урядом 7% зростання?

Все ж економісти сумніваються у реалістичності озвученого українським урядом прогнозу економічного зростання України у 7%. Рибакова вважає, що успішним для України було б досягнення довгострокового зростання у 3% на рік, а Стедміллер скептично ставиться до прогнозів більше 5% зростання.

"Нещодавні оцінки МВФ вказують на потенційне зростання на рівні 3 -3,5 відсотка. І я вважаю, що є можливість це подолати. Однак, я скептично ставлюсь до цифр вище 5 відсотків. Дехто говорить про 7 відсотків – це одна з цілей, заявлена урядом. Потрібні будуть свідчення проведення конкретних реформ, не лише стратегічних пропозицій, перед тим, як ми будемо про це говорити", - додає Стедміллер.

Програма МВФ, недопущення регресу реформ, земельна реформа – серед нагальних викликів, що стоять перед Україною

Місія МВФ наразі працює в Києві, і досягнення домовленості про нову програму справді необхідне для України, наголошує Рибакова.

Україна справді потребує нової програми МВФ, говорить вона.

"За нашими розрахунками, потреба у фінансуванні складає близько 2 мільярдів доларів на рік. Тому, поточне обговорення з Фондом може стосуватись трирічної програми обсягом до 5 мільярдів".

А от чи зможе Україна отримати багаторічну програму залежатиме від низки факторів.

"Важлива частина - це бюджет. Бюджет вже було підготовлено і, переконана, обговорено з фондом, - говорить Рибакова. - Ще одна важлива частина – це ціни на газ а також реформа (анбандлінг) відокремлення газопостачання від транзиту в Україні. гадаю це також обговорюється. Також важливі середньострокові структурні реформи, такі як, наприклад, земельна реформа".

Рибакова наголошує, що регрес із вже втілених реформ може зашкодити програмі з Фондом, або повністю зруйнувати її.

"Важливе досягнення, яке ми бачили за останні п'ять років була інфляція та реформа банківського сектору. Гадаю це мало б значні негативні наслідки. І, в найгіршому випадку, зруйнувало програму з фондом", говорить аналітик, попереджаючи, що будь-які непрозорі домовленості з колишніми власниками банків стануть значною проблемою у відносинах з міжнародними кредиторами та інвесторами.

Земельна реформа та подолання корупції – основні завдання, що стоять тепер перед Україною, погоджується Стедміллер

"Гадаю, земельна реформа є значним фактором. З нею зволікали минулі 16 років. Гадаю, це буде значним кроком, якщо її вірно запровадять. Це значно підвищить аграрне виробництво.

Один з найбільших викликів, що стоїть перед Україною – подолати стійке уявлення про високий рівень корупції і підвищити прозорість. Тому вважаю, що правову реформу, яку розпочав Зеленський, справді треба вивести на наступний рівень і її потрібно провести прозоро і так, щоб заслужити довіру іноземних інвесторів і забезпечити це додаткове зростання", - зауважує він.

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