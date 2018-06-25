Екс-генсек НАТО отримав відмову у безвізовому в’їзді до США, через подорож до Ірану

Екс-генсек НАТО Хав’єр Солана, який відігравав центральну роль в переговорах стосовно ядерної програми Ірану, а також відповідав за міжнародну політику Європейського Союзу, отримав відмову у в’їзді до США, повідомляє The New York Times.

Йому було відмовлено через його візит до Ірану в 2013 році, повідомляє видання.

В понеділок, Солана повідомив, що він вперше отримав відмову у поновленні заявки до електронної системи дозволів на подорожі ESTA, яка встановлює право відвідувачів різних країн подорожувати до США без візи. Він сказав, що подасть на візу, що є більш складним і дорогим процесом.

Про проблеми з подорожами громадянина Іспанії 75-річного Солани вперше повідомило видання El País, де зазначалось, що він вважав це питання більш бюрократичним, аніж політичним.

В 2016 році, адміністрація Обами посилила вимоги для громадян 38 країн, які подорожували до Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Cудану, Сирії та Ємену приїжджати до США згідно до Інтернет-програми безвізового в’їзду, наголошує видання.

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