Західні експерти дискутують стосовно заяв посла США в Україні

На сторінках американського аналітичного центру Atlantic Council розгорнулась дискусія стосовно доречності заяв посла США в Україні Марі Йованович та західних дипломатів.

Так, в своїй статті "Віце-королі в Києві?" дослідник Atlantic Council Адріан Каратницький різко розкритикував заяви посла США в Україні Марі Йованович а також послів країн Великої сімки.

"Західні посли та МВФ не мусять і не повинні замінювати собою справжні голоси реформаторів країни. Узурпуючи цю роль, Захід шкодить розвиткові потужного реформаторського руху в Україні. Такі заяви підтримують цинічне ставлення громадськості і посилюють відчуття того, що реформи мало чого досягли", - вважає Каратницький.

Зокрема, дослідник називає "колоніально зверхньою" спільну заяву послів Великої Сімки від 4 березня, в якій дипломати назвали рішення Конституційного суду стосовно закону про незаконне збагачення "серйозним відходом у боротьбі з корупцією в Україні".

Він також розкритикував тон заяви посла США виданої 5 березня стосовно корупції в Україні, яка, на думку аналітика, була схожа більше на заяву віце-короля, ніж дипломата, адже закликала до звільнення антикорупційного прокурора і попереджала, що 31 суддя мають сумнівні етичні принципи, а також повторювала негативну оцінку рішення Конституційного суду.

Така позиція Заходу допомагає збільшити рейтинг Зеленського, переконаний Каратницький

Однак, рішення про які йшлося в заяві Йованович, були прийняті серед іншого під впливом "погано структурованих реформаторських рішень,які просувають лобістські групи фінансовані США та Заходом а також антикорупційних організацій", наголошує Каратницький Так, Холодницького, призначили на посаду, зокрема, через "процес відбору, розроблений та лобійований великою мірою міжнародними радниками США та ЄС та гарантіями". Також кандидатуру прокурора було схвалено комісією неурядових експертів, до якої входить декілька експертів, роботу яких фінансує Захід, нагадує аналітик.

Час видачі заяви послів, що була опублікована за декілька тижнів до виборів, можна розцінити як негативне ставлення Заходу до поточної влади в Україні, шкодять реформаторам і посилюють шанси опозиції. Така позиція Заходу допомагає збільшити рейтинг Зеленського, переконаний Каратницький.

"Ми поважаємо Каратницького, але маємо іншу точку зору", йдеться в статті Стівена Пайфера та Вільяма Тейлора, досвідчених дипломатів, які в різні періоди очолювали посольство США в Україні.

Пайфер та Тейлор виступили зі статтею у відповідь Каратницькому під назвою: "Справжні поради, а не банальності утримують Київ на шляху реформ".

"Україна є суверенною демократичною державою, що б не думав Путін", - наголошують дипломати, підкреслюючи важливість проведення економічних та політичних реформ, попри те, що бойові дії на Донбасі ускладнюють цей процес. "Москва не хоче, щоб Україна досягла успіху. Однак, війна з Росією не робить реформи неможливими, справді, через неї реформи стають ще важливішими", - наголошують Пайфер та Тейлор.

Україна поставила перед собою ціль європейської інтеграції. Хто як не представники ЄС та НАТО можуть бути найкращими порадниками для України на цьому шляху?

Посли мають бути обережними коментуючи події в країні, де вони служать, - попереджають колишні дипломати, - однак, вони не мають мовчати. "Вони мають право і обов'язок говорити. Україна поставила перед собою ціль європейської інтеграції. Хто як не представники ЄС та НАТО можуть бути найкращими порадниками для України на цьому шляху?" – заявляють автори.

Пайфер та Тейлор нагадали, що Захід надав мільярди доларів допомоги Україні протягом останніх трьох десятиліть, а також кредити за низькими ставками від міжнародних фінансових установ. "Ці ресурси супроводжуються порадами і інколи умовами, на які погоджується Україна, отримуючи кредити", - йдеться в статті.

Повертаючись до 1990-х та 2000-х ми сказали б, що американські посадовці часом говорили надто дипломатично без конкретики необхідної для такого послання

Автори закликали звертати увагу на заяви послів Великої сімки, адже вони представляють погляди найбільших індустріалізованих демократій світу.

"Видається, пана Каратницього турбує детальність порад, наданих Західними дипломатами. Ми незгодні. Повертаючись до 1990-х та 2000-х ми сказали б, що американські посадовці часом говорили надто дипломатично без конкретики необхідної для такого послання", - йдеться в статті.

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