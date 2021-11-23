Експерти: Нове вторгнення Росії в Україну можливе, в разі запуску “Північного потоку-2”

Запровадити санкції щодо “Північного потоку-2” і не допустити запуску газопроводу закликають європейських лідерів та адміністрацію президента США Джо Байдена, міжнародні експерти, які взяли участь в події "Атлантичної ради" у Вашингтоні, присвяченій обговоренню енергетичної кризи в Європі.

Навіть на завершальному етапі будівництва, проект російського газопроводу все ще можна зупинити, переконаний експерт Центру з аналізу європейської політики у США Бенжамін Шмітт. Він покладає сподівання на Конгрес США.

“Так, абсолютно! Конгрес відіграє свою роль, і за останні понад 3 роки ухвалив низку рішень, від закону “Про протидію противникам Америки шляхом санкцій” до оборонного бюджету країни. Вони показали свою спроможність діяти, і бути ефективними в тому, щоб зупинити цей проект на різних стадіях”, - зазначив експерт.

Перспективи санкцій

Поправка, яка передбачає обов'язкове запровадження санкцій щодо Nord Stream 2 AG, включена в оборонний бюджет США-2021, який наразі перебуває на розгляді у Палаті представників США.

Крім того, минулого тижня, 19 листопада, американський сенатор-демократ Роберт Менендез ініціював поправку, яка передбачає потужні санкції щодо Росії в разі її вторгнення в Україну. Зокрема, запропоновані ним санкції стосуватимуться високопоставлених російських чиновників, газопроводу “Північний потік-2”, основних російських фінансових інституцій та операцій навколо державного боргу Росії.

Експерти розкритикували ініціативу сенатора.

Бенжамін Шмітт, головний співробітник Центру з аналізу європейської політики: “Якщо ви чекатимете на російське військове вторгнення, щоб запровадити санкції, то у сенсі стримування - це кіт втік з мішка. Зараз Росія покладається на українську газову інфраструктуру. А коли “Північний потік-2” запрацює, у вас буде ситуація, коли Росія зможе зменшити або припинити транзит газу через Україну, зокрема по трубі, яка частково проходить через Донбас, і це дозволить росіянам посилити агресію. Вам треба зупинити "Північний потік-2", щоб стримати подальшу агресію, а не карати потім Росію”.

Вітренко: Запуск газопроводу - це запрошення до військової агресії

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, у своєму виступі на події, закликав США та Європу до жорстких санкцій щодо проекту “Північний потік-2”.

“У разі, якщо не буде необхідності транспортувати газ через Україну, Росії буде простіше почати повномасштабну військову операцію проти України. Це не торкнеться поставок російського газу, і вони продовжуватимуть отримувати гроші з європейського ринку”, - заявив Вітренко.

За його словами, запуск “Північного потоку-2” стане свого роду "запрошенням" росіян до військової агресії проти України.

“Це виглядає як запрошення, якоюсь мірою, до військової агресії. Тому що по-перше, я не вірю, що в разі військової агресії, коли буде зрозуміло, що газ не може йти через Україну, що тоді буде легко сказати європейцям - дивіться, хлопці, вам також доведеться залишитись без російського газу, бо накладаємо санкції на “Північний потік-2””, - додає Вітренко.

Санкції щодо "Північного потоку 2" могли б стримати поведінку Росії, переконаний Бенжамін Шмітт. Він, зокрема, згадує про використання росіянами різних секторів управління в якості зброї проти своїх західних “союзників”.

“Вони (росіяни - ред.) очевидно використовують енергетику у якості зброї. Звісно, також військову загрозу як збою - зокрема збільшення військ на російсько-українському кордоні. Клієнт путінської Росії - Білорусь - використовує імміграцію у якості зброї на литовському та польському кордонах. І минулого тижня ми спостерігали як Росія вдалась до ще одного кроку - вона використала космос у якості зброї. Це надзвичайно провокативна поведінка, і саме тому санкції щодо Північного потоку-2 повинні бути запроваджені”.

Стратегічна помилка Байдена?

Рішення адміністрації Джо Байдена скасувати санкції проти оператора газопроводу “Північний потік-2” оглядачі вважають однією з найбільших його помилок у зовнішній політиці.

Депутатка Європарламенту з Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель: “Якщо й є один проект, який мав би залишитись незмінним після адміністрації Трампа, то це санкції щодо Північного потоку-2” ... Але президент Байден врешті вирішив відмовитись від тих санкцій. Думаю, це була стратегічна помилка. Тому що це дало зелене світло для “Газпрому” завершити проект”.

Про стратегічну помилку Байдена говорить Жигімантас Павільоніс, член Сейму Литви. Він закликає Німеччину проявити лідерство і не допустити запуску російського газопроводу.

Від адміністрації Байдена литовський законодавець очікує "стратегічних рішень", серед них - розширити НАТО та заблокувати “Північний потік-2”.

“Я дуже сподіваюся, що адміністрацію Байдена у питанні демократії згадуватимуть не лише через їхнє дуже погане стратегічне рішення щодо "Північного потоку-2". Я дуже сподіваюсь, що до кінця цієї адміністрації у Вашингтоні я зможу назвати Байдена Рейганом за Україну, Молдову, Білорусь, може, Грузію. Зробіть щось історичне! А це означає - думайте стратегічно, а не просто реагуйте на те, що робить Путін. Дійте стратегічно. Вбийте Північний потік, розширте Євросоюз, розширте НАТО і не дозвольте Лукашенку пробути на посаді ще один рік”, - зазначив Павільоніс.

Литовський депутат не виключає повноцінного вторгнення Росії в Україну, у разі запуску газопроводу.

“Зараз прийшов час об’єднатися. Якщо “Північний потік 2” буде запущений, Росія може це інтерпретувати як карт бланш для окупації України. І що тоді? Якщо це почне відбуватися. Краще зараз вжити застережних заходів, дуже чітко їм показати, що цього робити не можна, і припинити цей спад демократії, що є результатом нашої неспроможності думати стратегічно”, - підсумував член Сейму Литви Жигімантас Павільоніс.

Дивіться також: Сценарії допомоги Україні пропонують у Конгресі США



