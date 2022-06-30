"Визначне досягнення" - світові експерти про звільнення острова Зміїний 

“Визначним досягненням” України називають міжнародні експерти звільнення українськими військовими острова Зміїний. Вони наголошують на стратегічній важливості цього маленького острова як для експорту зерна з Одеси, так і загалом для майбутнього цієї війни.

“Витіснення Україною російських військ із острова Зміїного є значним досягненням для Києва та важливою поразкою для Росії. Українські війська навряд чи самі знову займуть позиції на Зміїному, але їм це і не потрібно — їм потрібно було витіснити росіян звідти, і вони це зробили”, - коментує новини з України експерт Мейсон Кларк з Інституту досліджень війни

“Це надзвичайна стратегічна та моральна перемога. Україна тепер може скористатись виведенням росіян, щоб відкрити порт Одеси та вивезти зерно на світовий ринок. Більше того, символічна поразка Росії та звільнення острова Зміїний”ще більше посилить дух українців”, - пише колишній радник президента США з питань національної безпеки, а нині військовий експерт Александр Віндман.

Хоча звільнення Зміїного дає більше шансів Україні на вкрай необхідний експорт зерна з Одеси, це не знімає всю блокаду росіянами зерна, наголошують оглядачі у США.

Мейсон Кларк, Інститут досліджень війни: “Острів Зміїний потрібен був Росії, щоб загрожувати морському шляху до Одеси вздовж румунського узбережжя, що є найбезпечнішим шляхом для кораблів обходити російську блокаду українського зерна та іншого експорту. Однак Росія не зняла блокаду, її Чорноморський флот та протикорабельні системи наземного базування в Криму та у західній Херсонській області все ще можуть загрожувати кораблям, що прямують до Одеси”.

Цю думку підтримує народний депутат України Олександр Мережко, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

“Тепер це (експорт - ред.) імовірніше», – сказав Мережко в інтерв'ю виданню Newsweek. - “Водночас це не вирішує всієї проблеми, тому що Росія продовжує свою блокаду”.

Аналітик Ейч Ай Саттон, провідний у світі експерт із питань субмарин та підводних військових технологій вважає, що українським військам не варто займати територію Зміїного після відходу росіян.

“Це невдача для Росії. Цей острів стратегічно важливий, тому відмовитися від нього не було легким рішенням”, - пише у Твітері Ейч Ай Саттон.

“Поки незрозуміло, чи Україна займе територію цього острова. Якщо це станеться, бої продовжаться. І їм буде так само важко захищати цей острів, як це було для Росії. Можливо, мати прапор й буде місією острова”, - аналізує оглядач.

Британський дослідник, професор Філіпс О’Браян з Університету Сент-Ендрюса, що в Шотландії, вважає, що бої за острів Зміїний є відображенням логіки всієї війни в Україні.

“Війна на острові Зміїний розвивалася не обов’язково на користь Росії. Битва за Зміїний демонструє закономірність цієї війни. Якщо росіяни не можуть покластися на переважаючий вогонь артилерії, їм дуже важко чого-небудь досягти. У будь-якій справі, де потрібно проявити ініціативу та гнучкість, українці мають перевагу”, - міркує у Твітері Філіпс О’Браян, професор Стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса.

У четвер, 30 червня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив на своїй ФБ сторінці, що російські військові залишили острів Зміїний. Він подякував українським військовим, іноземним партнерам на їхню роль в цій операції, а також віддав належне новоствореній українській гаубиці “Богдана”.

У Міноборони Росії підтвердили відхід зі Зміїного, але назвали це «кроком доброї волі».

“Якби заява Путіна була реальною про те, що відступ росіян є “жестом доброї волі”, він би зняв блокаду і гарантував би безпеку нейтральним кораблям, які рухаються до або з Одеси. Якщо він цього не робить, тоді світ має розуміти реальність, що Путін досі тримає в заручниках важливу частину світового продовольства”, - реагує на заяву російського міноборони Мейсон Кларк з Інституту досліджень війни.

Президент Джо Байден, коментуючи звільнення Зміїново, пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.

“Сьогодні українці забрали Зміїний острів. Ми будемо підтримувати Україну, і наші союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться, щоб переконатись, що Росія їх не переможе”, - заявив президент Байден у рамках саміту НАТО у Мадриді.

Без застережень надати Україні більш важке озброєння закликав міжнародних партнерів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи події на Зміїному.

“Після того, як Україна розгромила російських загарбників на острові Зміїний, вони представляють свій відхід як «жест доброї волі». Вони завжди применшують свої поразки. Партнери не повинні остерігатись, щоб надати Україні більш важке озброєння, щоб ми звільнили більше наших земель”, - заявив глава МЗС України.

А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував більше новин, схожих на розгром Зміїного.

“Ба-бах! На Зміїному острові більше немає російських військ. Наші ЗСУ зробили чудову роботу. Більше новин про “ба-бах” буде далі”, - написав у Твітері Єрмак.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією з перших днів повномасштабної війни в Україні. У світі Зміїний став відомим після того, як на початку війни українські прикордонники, яких росіяни намагались взяли в полон, відповіли російському кораблеві у гучномовець нецензурною лексикою.