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"Визначне досягнення" - світові експерти про звільнення острова Зміїний
“Визначним досягненням” України називають міжнародні експерти звільнення українськими військовими острова Зміїний. Вони наголошують на стратегічній важливості цього маленького острова як для експорту зерна з Одеси, так і загалом для майбутнього цієї війни.
“Витіснення Україною російських військ із острова Зміїного є значним досягненням для Києва та важливою поразкою для Росії. Українські війська навряд чи самі знову займуть позиції на Зміїному, але їм це і не потрібно — їм потрібно було витіснити росіян звідти, і вони це зробили”, - коментує новини з України експерт Мейсон Кларк з Інституту досліджень війни
“Це надзвичайна стратегічна та моральна перемога. Україна тепер може скористатись виведенням росіян, щоб відкрити порт Одеси та вивезти зерно на світовий ринок. Більше того, символічна поразка Росії та звільнення острова Зміїний”ще більше посилить дух українців”, - пише колишній радник президента США з питань національної безпеки, а нині військовий експерт Александр Віндман.
Хоча звільнення Зміїного дає більше шансів Україні на вкрай необхідний експорт зерна з Одеси, це не знімає всю блокаду росіянами зерна, наголошують оглядачі у США.
Мейсон Кларк, Інститут досліджень війни: “Острів Зміїний потрібен був Росії, щоб загрожувати морському шляху до Одеси вздовж румунського узбережжя, що є найбезпечнішим шляхом для кораблів обходити російську блокаду українського зерна та іншого експорту. Однак Росія не зняла блокаду, її Чорноморський флот та протикорабельні системи наземного базування в Криму та у західній Херсонській області все ще можуть загрожувати кораблям, що прямують до Одеси”.
Цю думку підтримує народний депутат України Олександр Мережко, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
“Тепер це (експорт - ред.) імовірніше», – сказав Мережко в інтерв'ю виданню Newsweek. - “Водночас це не вирішує всієї проблеми, тому що Росія продовжує свою блокаду”.
Аналітик Ейч Ай Саттон, провідний у світі експерт із питань субмарин та підводних військових технологій вважає, що українським військам не варто займати територію Зміїного після відходу росіян.
“Це невдача для Росії. Цей острів стратегічно важливий, тому відмовитися від нього не було легким рішенням”, - пише у Твітері Ейч Ай Саттон.
“Поки незрозуміло, чи Україна займе територію цього острова. Якщо це станеться, бої продовжаться. І їм буде так само важко захищати цей острів, як це було для Росії. Можливо, мати прапор й буде місією острова”, - аналізує оглядач.
Британський дослідник, професор Філіпс О’Браян з Університету Сент-Ендрюса, що в Шотландії, вважає, що бої за острів Зміїний є відображенням логіки всієї війни в Україні.
“Війна на острові Зміїний розвивалася не обов’язково на користь Росії. Битва за Зміїний демонструє закономірність цієї війни. Якщо росіяни не можуть покластися на переважаючий вогонь артилерії, їм дуже важко чого-небудь досягти. У будь-якій справі, де потрібно проявити ініціативу та гнучкість, українці мають перевагу”, - міркує у Твітері Філіпс О’Браян, професор Стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса.
У четвер, 30 червня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив на своїй ФБ сторінці, що російські військові залишили острів Зміїний. Він подякував українським військовим, іноземним партнерам на їхню роль в цій операції, а також віддав належне новоствореній українській гаубиці “Богдана”.
У Міноборони Росії підтвердили відхід зі Зміїного, але назвали це «кроком доброї волі».
“Якби заява Путіна була реальною про те, що відступ росіян є “жестом доброї волі”, він би зняв блокаду і гарантував би безпеку нейтральним кораблям, які рухаються до або з Одеси. Якщо він цього не робить, тоді світ має розуміти реальність, що Путін досі тримає в заручниках важливу частину світового продовольства”, - реагує на заяву російського міноборони Мейсон Кларк з Інституту досліджень війни.
Президент Джо Байден, коментуючи звільнення Зміїново, пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.
“Сьогодні українці забрали Зміїний острів. Ми будемо підтримувати Україну, і наші союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться, щоб переконатись, що Росія їх не переможе”, - заявив президент Байден у рамках саміту НАТО у Мадриді.
Без застережень надати Україні більш важке озброєння закликав міжнародних партнерів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи події на Зміїному.
“Після того, як Україна розгромила російських загарбників на острові Зміїний, вони представляють свій відхід як «жест доброї волі». Вони завжди применшують свої поразки. Партнери не повинні остерігатись, щоб надати Україні більш важке озброєння, щоб ми звільнили більше наших земель”, - заявив глава МЗС України.
А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував більше новин, схожих на розгром Зміїного.
“Ба-бах! На Зміїному острові більше немає російських військ. Наші ЗСУ зробили чудову роботу. Більше новин про “ба-бах” буде далі”, - написав у Твітері Єрмак.
Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією з перших днів повномасштабної війни в Україні. У світі Зміїний став відомим після того, як на початку війни українські прикордонники, яких росіяни намагались взяли в полон, відповіли російському кораблеві у гучномовець нецензурною лексикою.
Всі новини дня
Сім підсумків саміту НАТО. Як посилиться альянс і що це означає для України?
Широкомасштабна війна, яку Росія розпочала проти України у лютому цього року, за лічені місяці докорінно змінила Північно-атлантичний альянс, вдихнувши в нього нове життя та почуття місії. Альянс, про який ще не так давно казали, що він є «живим трупом», нині, за словами оглядачів, отримав «шок у 50 тисяч вольт».
Вторгнення російських військ в Україну «фундаментально змінило глобальне стратегічне середовище», мовиться у спільній заяві, опублікованій за результатами саміту. У документі зазначається, що «російська агресія становить найбільш пряму загрозу трансатлантичній безпеці та глобальній стабільності з часів закінчення холодної війни».
На самміті в Мадриді було вирішено, що альянс, за словами президента США Джозефа Байдена, «на суші, в повітрі та на морі», збільшиться кількісно – до нього увійдуть дві нові країни, Швеція та Фінляндія, він зміцнить свої позиції на сході Європи, та налагодить співпрацю з країнами Азійсько-тихоокеанського регіону.
Україна має право на самозахист, НАТО її беззастережно підтримуватиме
У заключній декларації країни НАТО повторили свою «непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води». Вони заявили про «повну підтримку невід’ємного права України на самооборону та вибір власних заходів безпеки».
НАТО ухвалило посилений пакет підтримки для України, який:
- прискорить доставку нелетального оборонного обладнання,
- покращить кіберзахист і стійкість України,
- а також підтримає модернізацію її оборонного сектору для досягнення довгострокової сумісності з НАТО.
Також Альянс пообіцяв допомагати Україні у довгостроковій перспективі на її шляху післявоєнної відбудови та реформ.
Питання вступу України до НАТО на цьому саміті не обговорювалося в контексті швидкої перспективи, але в майбутньому важко уявити європейську безпекову архітектуру без України, сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
«Щодо остаточного рішення щодо присутності України в архітектурі безпеки та безпеки Європи. Мені зрозуміло, що згодом це має статися», – сказав британський прем’єр. За його словами, якщо НАТО не готове надати Україні гарантію за п’ятою статтею статуту НАТО, то країни НАТО повинні запропонувати Україні достатню збройну допомогу, щоб вона могла стримувати агресію.
Росія – головна загроза для НАТО
У заключній заяві мовиться, що «війна повернулася на Європейський континент». І цю «агресивну війну» розпочала Росія. У новій стратегії Росія вже не партнер НАТО, яким вона була у попередній стратегії, що створювалася 10 років тому, а «головна загроза».
«Загарбницька війна Російської Федерації проти України порушила мир і серйозно змінила наше середовище безпеки. Її жорстоке і незаконне вторгнення, неодноразові порушення міжнародного гуманітарного права та жахливі напади та звірства спричинили невимовні страждання та руйнування», мовиться у документі.
НАТО посилиться в усіх напрямках у всіх сферах
На саміті НАТО в Мадриді погодили значне збільшення кількості військ, розгорнутих у Європі. З наступного року близько 300 000 військовослужбовців по всьому континенту будуть приведені до стану високої готовності на випадок, якщо Росія загрожуватиме військовим нападом на будь-якого члена альянсу.
Існуюча оборона НАТО на східному фланзі альянсу буде збільшена до розміру бригади – приблизно від 3000 до 5000 військовослужбовців на додаток до місцевих сил.
Президент Байден оголосив про розміщення бригади з 3000 військовослужбовців у Румунії, двох ескадрилій винищувачів F-35 у Великій Британії та двох есмінців ВМС в Іспанії.
Британія направить додаткові 1000 військовослужбовців і один із двох своїх нових авіаносців для оборони Естонії, де Британія вже має близько 1700 вояків.
НАТО буде готове захищати Балтійські країни «з першої секунди»
Ухвалена нова стратегія передбачає розміщення важкої техніки поблизу кордонів НАТО з можливістю її швидкої передислокації. Перед самітом прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляла, що існуючі оборонні плани НАТО дадуть Росії час стерти Таллінн з карти до того, як західні війська будуть мобілізовані.
Згідно з новою ухваленою концепцією, військ НАТО в Естонії та поблизу її кордонів буде достатньо для ефективної оборони країни «з першої секунди», сказала очільниця уряду Естонії у розмові з кореспонденткою Російської служби Голосу Америки. Раніше для переміщення додаткових танків до країн Балтії знадобилося б 60 днів, визнав під час саміту міністр оборони Великобританії Бен Воллес.
Фінляндія та Швеція офіційно отримали запрошення приєднатися
Фінляндія та Швеця, які зберігали нейтралітет протягом десятиліть, Фінляндія – з часів холодної війни, Швеція – з початку 19 століття, – вирішили вступити до НАТО внаслідок російської агресії в Україні. Туреччина, яка перешкоджала вступу північноєвропейських країн, погодилась на їхній вступ після того, як дві скандинавські країни пообіцяли вжити заходів для контролю за підтримкою курдського тероризму. Їхнє членство мають схвалити парламенти всіх 30 нинішніх країн-членів.
Витрати на оборону виростуть
Якщо раніше більшість країн НАТО намагалися заощадити на обороні, витрачаючи менше, ніж прописані в документах НАТО 2% від ВВП, то нині, за словами Столтенберга, ця цифра буде розглядатиметься більш як нижня відмітка.
Загрози з боку Китаю
У документі НАТО зазначено, що НАТО стикається «з кібернетичними, космічними, гібридними та іншими асиметричними загрозами, а також зловмисним використанням нових і руйнівних технологій». Також відзначається, що конфронтаційна риторика та дезінформація, спрямовані на союзників, а «заявлені амбіції та політика примусу Китаю кидають виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям».
Шукаючи більшої взаємної підтримки з країнами НАТО, лідери Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї вперше відвідали саміт Північно-атлантичного альянсу.
У підготовці матеріалу були використанні повідомлення BBC, DW, The Guardian.
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Джонсон: «Українці показали надзвичайну здатність давати відсіч». Відео
«Я переконаний, що ми повинні допомогти їм [Україні], наскільки можемо. Адже вони показали свою надзвичайну здатність давати відсіч. Ми думаємо, що вони справді в силах відштовхнути росіян до позицій 24 лютого», - заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Байден: «Ми будемо разом з Україною стільки, скільки потрібно». Відео
США оголосять новий транш оборонної допомоги Україні. Обсяг нового пакету допомоги, оголосив президент США, становитиме $800 млн і включатиме "нові просунуті західні системи повітряної оборони, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари та додаткові боєприпаси для систем HIMARS".
Через хвилину після опівночі. Деталі отримання першого траншу бюджетної допомоги США
У середу, 29 червня, Україна отримала 1.3 млрд доларів США для фінансування державного бюджету України. Про це у своєму Twitter повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу 🇺🇦. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд», - написав він.
Шмигаль подякував президенту Байдену «за безпрецедентну підтримку» та Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, за оперативне рішення.
У Світовому банку Голосу Америки розповіли, що Банк організував умови надання та контроль за використанням коштів, а угода була підписана через хвилину після опівночі – щойно це стало можливо.
«Світовий банк разом з Держказначейством США, USAID, та Міністерством фінансів України забезпечили безпрецедентну швидкість проведення операції - підписання угоди відбулося одну хвилину після півночі, вночі кошти були зараховані на рахунки Світового банку і до полудня були зараховані на рахунки в Україні», - розповів Голосу Америки заступник виконавчого директора та представник України в Світовому банку Роман Качур.
Ці гроші, пояснив він, є першим траншем пакету фінансової допомоги США для підтримки стабільного функціонування держави в умовах військового стану та будуть використані на такі потреби як виплати заробітних плат вчителів, держслужбовців та інші першочергові потреби.
«Підтримка наших партнерів пришвидшує перемогу України. Окрема подяка командам Уряду, Мінфіну, Посольства України в США та Світового банку за злагоджену роботу і можливість отримати ці кошти у максимально швидкі строки», - заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє Міністерство фінансів України на своєму вебсайті.
У Міністерстві зауважили, що наступний грант на підтримку функціонування України в умовах війни від США може надійти вже у липні.
Як писав Голос Америки, США заявили про готовність надавати Україні $1.5 мільярда щомісячно впродовж наступних кількох місяців, щоб забезпечити безперебійне державне управління. Раніше український уряд заявляв про потребу в 5 млрд доларах щомісяця, щоб підтримувати урядові функції.
Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про лендліз, а 21 травня – закон про виділення 40 мільярдів доларів на допомогу для України та анонсував нову партію оборонної допомоги для українського війська.
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