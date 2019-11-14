Експерти: відкриття ринку землі – крок у правильному напрямку

Відкриття ринку сільгоспугідь в Україні матиме позитивний вплив насамперед на аграрний сектор, вважає економіст Андерс Аслунд. “Коли ви дозволяєте продаж землі сільгосппризначення, то це означає, що вона може бути заставою для банківських кредитів. Я очікую, що кредитування сільського господарства значно зросте.
Це позитивно позначиться і на банківській системі, ми побачимо більше інвестицій, аграрний сектор буде зростати”, - сказав він в інтерв’ю Голосу Америки. За оцінкою експерта, українська економіка відчує позитивний ефект від запровадження відкритого ринку землі майже миттєво. “Економіка може зрости додатково на 2%.
Ефект спостерігатиметься в усіх сферах, що дотичні до сільського господарства: виробництві добрив, пестицидів, селекція насіннєвого матеріалу, виробництво сільгосптехніки. Ну і відповідно зростуть обсяги переробки”, - прогнозує Аслунд .
З ним погоджується президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямз. “Запровадження справжнього ринку землі – критично важливе для України. Треба ухвалювати закон і починати працювати, бо ми чекали цього понад 20 років. Нині процес почався і це гарний старт. Треба ухвалювати закон уцілому, чекати більше не можна”.
Вільямз також вважає, що відкриття ринку землі матиме довготривалий позитивний вплив на суміжні галузі економіки. “Ми побачимо ефект в різних сферах. Кредитування під заставу землі матиме величезний вплив протягом багатьох років. Зросте експорт зерна – ми побачимо додатковий приток в країну валюти. Це матиме колосальний вплив на економіку протягом наступних п’яти років”, - сказав експерт в інтерв’ю Голосу Америки.
У Еріка Гонца, менеджера програм Євразії у "Центрі міжнародного приватного підприємництва", нинішнє законодавство щодо продажу землі викликає запитаня.
"Я особисто маю питання до розмірів, які дозволено продавати у нинішньому законодавстві. 200 тисяч гектарів це дуже багато", - зауважує Гонц, - "Це дві з половиною площі міста Київ – на одну особу, яка може володіти землею. Це дуже багато землі. Найбільша ферма у США займає близько 80 тисяч гектарів".
Я особисто маю питання до розмірів, які дозволено продавати у нинішньому законодавстві. 200 тисяч гектарів це дуже багатоЕрік Гонц, менеджер програм Євразії у "Центрі міжнародного приватного підприємництва"
Експерт відзначив, що ринок землі потребуватиме активної антимонопольної роботи та регуляторів, які сприяють конкретності на ринку.
"На рівні громади одна особа може мати 35% землі. Якщо я - окрема людина, чи компанія – маю у власності 35 процентів землі, це дуже великий вплив у місті. Це може мати руйнівний або збитковий ефект для участі громади та громадянського суспільства. Це буде такий собі сільськогосподарський моногород", - каже експерт.
Редактор ділового видання UBN.NEWS Джеймс Брук переконаний, що реформа дозволить залучити в агросектор значні інвестиції.
“Поступове відкриття ринку землі - це чудовий перший крок. Думаю, що за цим до українських сіл прийде багато інвестицій. Порівняйте, як живуть люди в українських селах і в Канаді, Сполучених Штатах. Різниця – величезна. Щоб це змінити потрібні інвестиції. Потрібні гроші і збільшення продуктивності праці. Я думаю, що в підсумку, ми побачимо дуже гарний результат реформи в Україні”.
Керівник агрохолдингу Agrogeneration Джон Шморгун каже, що очолювана ним компанія поки не вирішувала, чи буде купувати землю, коли така можливість з’явиться. Agrogeneration вже працює в Україні понад десятиліття і обробляє понад 70 тисяч гектарів, де вирощує зернові та олійні культури. Шморгун вважає правильним дозволити купувати землю тим великим господарствам, які мають досвід успішної роботи в країні.
“Я переконаний, що це правильно – дозволити купувати землю компаніям, які вже працюють в Україні щонайменше три роки. Я маю застереження щодо референдуму, який пропонують провести. Але як я розумію, це може бути компромісом з людьми, які не хочуть, щоб українські землі купували іноземці”.
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