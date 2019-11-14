Експерти: відкриття ринку землі – крок у правильному напрямку

Відкриття ринку сільгоспугідь в Україні матиме позитивний вплив насамперед на аграрний сектор, вважає економіст Андерс Аслунд. “Коли ви дозволяєте продаж землі сільгосппризначення, то це означає, що вона може бути заставою для банківських кредитів. Я очікую, що кредитування сільського господарства значно зросте.

Це позитивно позначиться і на банківській системі, ми побачимо більше інвестицій, аграрний сектор буде зростати”, - сказав він в інтерв’ю Голосу Америки. За оцінкою експерта, українська економіка відчує позитивний ефект від запровадження відкритого ринку землі майже миттєво. “Економіка може зрости додатково на 2%.

Ефект спостерігатиметься в усіх сферах, що дотичні до сільського господарства: виробництві добрив, пестицидів, селекція насіннєвого матеріалу, виробництво сільгосптехніки. Ну і відповідно зростуть обсяги переробки”, - прогнозує Аслунд .

З ним погоджується президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямз. “Запровадження справжнього ринку землі – критично важливе для України. Треба ухвалювати закон і починати працювати, бо ми чекали цього понад 20 років. Нині процес почався і це гарний старт. Треба ухвалювати закон уцілому, чекати більше не можна”.

Вільямз також вважає, що відкриття ринку землі матиме довготривалий позитивний вплив на суміжні галузі економіки. “Ми побачимо ефект в різних сферах. Кредитування під заставу землі матиме величезний вплив протягом багатьох років. Зросте експорт зерна – ми побачимо додатковий приток в країну валюти. Це матиме колосальний вплив на економіку протягом наступних п’яти років”, - сказав експерт в інтерв’ю Голосу Америки.

У Еріка Гонца, менеджера програм Євразії у "Центрі міжнародного приватного підприємництва", нинішнє законодавство щодо продажу землі викликає запитаня.

"Я особисто маю питання до розмірів, які дозволено продавати у нинішньому законодавстві. 200 тисяч гектарів це дуже багато", - зауважує Гонц, - "Це дві з половиною площі міста Київ – на одну особу, яка може володіти землею. Це дуже багато землі. Найбільша ферма у США займає близько 80 тисяч гектарів".

Я особисто маю питання до розмірів, які дозволено продавати у нинішньому законодавстві. 200 тисяч гектарів це дуже багато

Експерт відзначив, що ринок землі потребуватиме активної антимонопольної роботи та регуляторів, які сприяють конкретності на ринку.

"На рівні громади одна особа може мати 35% землі. Якщо я - окрема людина, чи компанія – маю у власності 35 процентів землі, це дуже великий вплив у місті. Це може мати руйнівний або збитковий ефект для участі громади та громадянського суспільства. Це буде такий собі сільськогосподарський моногород", - каже експерт.

Редактор ділового видання UBN.NEWS Джеймс Брук переконаний, що реформа дозволить залучити в агросектор значні інвестиції.

“Поступове відкриття ринку землі - це чудовий перший крок. Думаю, що за цим до українських сіл прийде багато інвестицій. Порівняйте, як живуть люди в українських селах і в Канаді, Сполучених Штатах. Різниця – величезна. Щоб це змінити потрібні інвестиції. Потрібні гроші і збільшення продуктивності праці. Я думаю, що в підсумку, ми побачимо дуже гарний результат реформи в Україні”.

Керівник агрохолдингу Agrogeneration Джон Шморгун каже, що очолювана ним компанія поки не вирішувала, чи буде купувати землю, коли така можливість з’явиться. Agrogeneration вже працює в Україні понад десятиліття і обробляє понад 70 тисяч гектарів, де вирощує зернові та олійні культури. Шморгун вважає правильним дозволити купувати землю тим великим господарствам, які мають досвід успішної роботи в країні.

“Я переконаний, що це правильно – дозволити купувати землю компаніям, які вже працюють в Україні щонайменше три роки. Я маю застереження щодо референдуму, який пропонують провести. Але як я розумію, це може бути компромісом з людьми, які не хочуть, щоб українські землі купували іноземці”.

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