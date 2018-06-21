Експорт зброї має стати пріоритетом адміністрації Трампа – Торговельна палата США

Найбільша лобістська організація Америки прагне, щоб адміністрація Трампа надавала пріоритетного значення оборонній промисловості США і, зокрема, надала вказівки Пентагону пояснювати який вплив на робочі місця США та національну безпеку може мати кожна відмова на іноземний запит з купівлі американської зброї. Про це пише видання DefenseNews.

Торговельна палата США видала 30 рекомендацій стосовно зміцнення економічної безпеки та розвитку військово-промислового комплексу в сфері міжнародного продажу зброї.

Видання Defense News отримало ексклюзивний доступ до рекомендацій, які організація надіслала до Пітера Наварро, головного радника президента Дональда Трампа з питань торгівлі, а також до Державного департаменту.

«Цілі, такі як «економічна безпека», мають трансформуватись у бюрократичні та організаційні вказівки для того, щоб мати вплив в короткостроковій перспективі», - президент Ради з експорту в аерокосмічній та оборонній сфері Торговельної палати Кіт Вебстер підкреслив у листі до високопосадовців США.

В той час, як Державний департамент вже давно зобов’язаний повідомляти Конгрес і отримувати схвалення запитів на продаж зброї, Палата рекомендувала, щоб і будь-які відмови у продажі супроводжувались звітом перед Конгресом.

В такому звіті потрібно буде пояснити, чи може країна, якій було відмовлено, отримати подібне обладнання від іноземного конкурента, а також надати оцінку впливу рішення на американські робочі місця та промислову базу США, наголошує видання.

Адміністрація Трампа вже докладає багато зусиль для того, щоб служити інтересам експортерів зброї США

Рада також рекомендує адміністрації скласти перелік країн, які не можуть надати відповідний захист для чутливих оборонних технологій і дати вказівку Адміністрації з безпеки оборонних технологій активно працювати з цими країнами для посилення захисту таких технологій.

Білл Гартунг, директор проекту зі зброї та безпеки Центру міжнародної політики назвав такї рекомендації «недоречними і небезпечними».

«Адміністрація Трампа вже докладає багато зусиль для того, щоб служити інтересам експортерів зброї США. Закиди, що адміністрація мусить робити ще більше і надавати пріоритетного значення потребам промисловості на противагу нерозповсюдженню зброї масового знищення та захисту прав людини є недоречними і небезпечними», - заявляє Гартунг.

Конкуренти США займають нішу на ринку, який «зросте з близько 6 мільярдів доларів США в 2015 році до 12 мільярдів в 2025»

«Зброя відрізняється від інших видів експорту і має підпадати від більш жорстку перевірку», - наголошує аналітик.

Новий звіт аналітичного центру Rand також вказує, що наявні правила контролю за експортом матимуть негативний вплив на промислову базу США, зокрема, що стосується безпілотних літальних апаратів, в той час, як такі країни, як Китай, Ізраїль та ОАЕ просувають свої дрони.

Конкуренти США займають нішу на ринку, який «зросте з близько 6 мільярдів доларів США в 2015 році до 12 мільярдів в 2025», - наголошує Rand.

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