Міністр внутрішньої безпеки США: внутрішній екстремізм - найбільша загроза для країни

Внутрішній екстремізм у США є найбільшою, пов'язаною з тероризмом, загрозою для країни. Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Міністерство внутрішньої безпеки США швидше всього продовжить моніторинг загроз, пов'язаних із тероризмом всередині країни, - заявив міністр в ефірі каналу NBC.

Його заява прозвучала в час, коли США переживають також іншу загрозу національного рівня - хвилю нелегальних мігрантів, які продовжують прибувати на кордон із Мексикою.

"Ми дуже зосереджені на проблемі внутрішнього насильницького екстремізму. Це найбільша загроза. Загроза пов'язана з тероризмом, з якою ми маємо справу у своїй країні. Ми пильно зосереджені на цьому”, - заявив Алехандро Майоркас.

Міністр не пов'язував своєї заяви до жодної конкретної стрілянини, але додав, що “наші молитви разом із жертвами трагічних вбивств на території навколо Атланти”.

Минулого тижня під час нападів на три масажні салони неподалік Атланти загинуло 8 людей, серед них шестеро жінок, які мають походження з Азії. Ще раніше у Каліфорнії та Нью-Йорку відбулись гучні напади на американців старшого віку, які також були азійського походження.

Після цих нападів по всій країні у США почали організовувати акції протестів проти насильства і на підтримку людей азійського походження.

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