Колегія вибірників США остаточно голосує за президента США

В понеділок 14 грудня Колегія вибірників США остаточно голосує за президента та віце-президента Сполучених Штатів. Згідно з Конституцією США, саме вибірники у кожному штаті визначають, хто очолить країну - але зазвичай вони голосують так само, як проголосували у їхньому штаті, таким чином офіційно реалізуючи волю громадян. Очікується, що більшість із 538 вибірників проголосує за Джо Байдена.

Напередодні президент Трамп подав десятки судових позовів у семи штатах, де він зазнав поразки - Аризоні, Пенсильванії, Джорджії, Мічигані, Вісконсині, Міннесоті та Неваді. Втім, майже усі позови він програв. Крім цього, Верховний суд США відхилив позов Техасу щодо визнання недійсними результатів у чотирьох інших американських штатах.

Вибірники у декількох із штатів, де команда Дональда Трампа намагалась змінити результати голосування (зокрема Джорджії та Пенсильванії) уже віддали свої голоси за Джо Байдена.

Протягом понад місяця оскарження результатів вибірники та чиновники у деяких штатах отримували погрози від прихильників Дональда Трампа. Так, через це вибірникам у Вісконсині була надана спеціальна охорона в день голосування, повідомляє CNN. А чиновники-республіканці з Джорджії заявляли, що це шкодить їхній роботі та проведенню чесного виборчого процесу.

Наступною важливою датою у виборчому процесі США буде 6 січня. Тоді Конгрес Сполучених Штатів має зібратись на спеціальну сесію і формально прийняти та порахувати голоси Колегії вибірників.

Експерти вважають, що вибори 2020 року ще раз продемонстрували вразливість виборчої системи в США. “Лише час покаже, чи результатом цих виборів стане оновлення цілісності нашої виборчої системи, чи розуміння того, наскільки крихкою є наша виборча система, і наскільки ми наблизились до справді небезпечного результату”, - прокоментував Голосу Америки професор Чиказького університету Азіз Нук.

Президент Дональд Трамп досі не визнає результатів виборів у США і стверджує, не надаючи доказів, що вони були сфальсифіковані.

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