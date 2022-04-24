Еммануель Макрон перемагає на виборах президента Франції 

Президент Франції Еммануель Макрон перемагає на президентських виборах із суттєвим відривом, що забезпечує його переобрання на другий термін глави держави.

Про це свідчать попередні результати виборів, що ґрунтуються на результатах екзіт-полів.

За попередніми результатами, чинний президент Франції здобув 57-58% голосів підтримки. Тоді як за його опонентку Марін Ле Пен проголосували 41-42% виборців, відповідно до різних опитувань.

Ле Пен вже визнала свою поразку, утім пообіцяла продовжувати боротьбу, оскільки в червні наближаються парламентські вибори.

“Я ніколи не залишу Францію”, - звернулась вона до своїх прихильників.

Результати парламентських виборів у червні значною мірою вплинуть на те, як виглядатиме другий термін президентства Еммануеля Макрона.

Деякі європейські лідери відреагували на новину про ймовірну перемогу президента Макрона привітаннями.

“Браво, Еммануелю!”, – написав у Твітері президент Європейської ради Шарль Мішель. “У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа та Франція, повністю віддані більш суверенному та більш стратегічному Європейському Союзу. Ми можемо розраховувати на Францію ще 5 років".

Вибори президента Франції проходили у неділю, 24 квітня.