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Еммануель Макрон перемагає на виборах президента Франції
Президент Франції Еммануель Макрон перемагає на президентських виборах із суттєвим відривом, що забезпечує його переобрання на другий термін глави держави.
Про це свідчать попередні результати виборів, що ґрунтуються на результатах екзіт-полів.
За попередніми результатами, чинний президент Франції здобув 57-58% голосів підтримки. Тоді як за його опонентку Марін Ле Пен проголосували 41-42% виборців, відповідно до різних опитувань.
Ле Пен вже визнала свою поразку, утім пообіцяла продовжувати боротьбу, оскільки в червні наближаються парламентські вибори.
“Я ніколи не залишу Францію”, - звернулась вона до своїх прихильників.
Результати парламентських виборів у червні значною мірою вплинуть на те, як виглядатиме другий термін президентства Еммануеля Макрона.
Деякі європейські лідери відреагували на новину про ймовірну перемогу президента Макрона привітаннями.
“Браво, Еммануелю!”, – написав у Твітері президент Європейської ради Шарль Мішель. “У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа та Франція, повністю віддані більш суверенному та більш стратегічному Європейському Союзу. Ми можемо розраховувати на Францію ще 5 років".
Вибори президента Франції проходили у неділю, 24 квітня.
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- Голос Америки
Ми продовжуватимемо підтримувати українців у їх боротьбі на захист своєї Батьківщини – Байден
Президент Байден з нагоди двох місяців від початку повномасштабної війни Росії проти України висловив українцям підтримку США.
«Дві місяці пройшло після того, як Путін здійснив неспровоковану та невиправдану атаку на Україну, Київ досі продовжує стояти. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишається при владі.
Ми продовжуватимемо підтримувати українців у їх боротьбі на захист своєї Батьківщини», - написав у себе в Твіттері президент Байден.
Також в неділю заступник радника з нацбезпеки США Джон Файнер заявив, що треба очікувати оголошень про нову допомогу США Україні «наступного тижня».
«Ми оголошували про практичні результати….які дадуть можливість українцям воювати кожного дня, кожного тижня, і ми матимемо більше сказати наступного тижня», - сказав Файнер в ефірі програми «Зустріч з пресою» на каналі NBC.
- Голос Америки
Вселенський православний Патріарх Варфоломій закликав до “негайного припинення братовбивчої війни”
Вселенський Патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн всього світу, під час нічного великоднього Богослужіння закликав до відкриття гуманітарних коридорів в Україні, де, за його словами, “розгортається невимовна людська трагедія”.
Варфоломій, який раніше закликав припинити війну в Україні, висловив сподівання, що цьогорічний Великдень стане “поштовхом, щоб відкрити гуманітарні коридори, безпечні проходи до справді безпечних районів для тисяч людей, яких оточили в Маріуполі”.
“Те ж саме стосується усіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія... Ми знову закликаємо до негайного припинення братовбивчої війни, яка, як і будь-яка війна, принижує людську гідність”, – сказав Варфоломій після великоднього Богослужіння у Стамбулі.
Глава Російської православної церкви, який підтримує “спеціальну військову операцію” Кремля проти України, у суботу висловив сподівання, що “операція” закінчиться швидко, втім не засудив її.
Глава Католицької церкви Папа Римський у неділю привітав католиків східного обряду та православних із Великодним та закликав політичних лідерів до миру.
“Христос Воскрес! Він воістину воскрес!, - заявив Франциск. - Я повторюю заклик до великоднього перемир’я. Зупиніть наступ у відповідь на страждання виснаженого населення. Дозвольте цьому зупинитися, послухайте слова Воскреслого Христа, який в день Пасхи повторює до Своїх учнів: “Мир вам!”.
- Голос Америки
Президент Байден привітав християн східного обряду з Великоднем
«У цей святковий час ми молимось за всіх тих, хто страждає від жорстокості війни та переслідування. Ми горюємо зі всіма тими, хто втратив рідних та тих, хто боїться за свою безпеку, і знову висловлюємо відданість працювати заради миру зі справедливістю, свободи та безпеки для всіх», - йдеться у привітанні президента Байдена, розміщеному на сайті Білого дому.
Він наголосив, що цього року США стали свідками того, як «православні християни посилили американську націю та світ шляхом співчуття та службою для інших, демонстрацією міжрелігійної солідарності, захисту релігійних свобод для всіх повсюди, як також шляхом прагнення до творіння».
З Великоднем українців у себе в Твіттері привітав держсекретар США Ентоні Блінкен.
«Ми натхнені стійкістю православних християн в Україні, які опинились перед обличчям жорстокої агресивної війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх, і сьогодні ми бажаємо їм та всім, хто святкує Великдень надії та швидкого повернення до миру», - написав держсекретар Блінкен.
В матеріалі використані джерела вебсторінки Білого дому.
- Голос Америки
Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, що летять в Сирію
Туреччина закрила свій повітряний простір для російських цивільних та військових літаків, що літають до Сирії. Про це в суботу заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
“Ми закрили повітряний простір для військових літаків Росії — і навіть цивільних - які летять до Сирії. У них був час до квітня, ми просили у березні”, - цитують турецькі ЗМІ міністра Чавушоглу.
Чавушоглу додав, що передав це рішення своєму російському колезі Сергію Лаврову, який у свою чергу повідомив про це російського президента Володимира Путіна.
“Через один-два дні вони сказали: Путін віддав наказ, ми більше не будемо літати”, — цитують Чавушоглу турецькі журналісти.
За його словами, заборона буде діяти три місяці.
Росія поки не відповіла на рішення Туреччини.
Росія та Іран суттєво підтримували уряд Башара аль-Ассада під час громадянської війни у Сирії. Тоді як Туреччина в цьому конфлікті підтримувала сирійських повстанців.
У 2015 році, коли Туреччина збила російський літак поблизу турецько-сирійського кордону, відносини Анкари з Москвою почали псуватись.
Втім,пізніше Путін та Ердоган нормалізували відносини між країнами, що розглядають один одного важливими торговельними партнерами та дипломатичними союзниками.
Туреччина намагається бути посередником між Україною та Росією, зокрема, офіційна Анкара намагається організувати зустріч у Стамбулі президентів Зеленського та Путіна.
Глава МЗС Туреччини зазначив, що перспективи таких переговорів лишаються туманними.
“Якщо вони хочуть угоди, це неминуче”, — цитує Чавушоглу. - «Це може довго не відбуватися, але це може раптом статися”.
Президент України Володимир Зеленський у неділю також повідомив, що у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом обговорили "необхідність негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайний обмін заблокованих військових".
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