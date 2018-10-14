Посольство США в Україні привітало ветеранів з Днем захисника України

Посольство Сполучених Штатів в Україні привітало усіх ветеранів з Днем захисника України. На своїй сторінці у Твіттер дипломати закликали українську владу розробити систему підтримки ветеранів, яка б дозволила їм надалі досягати успіху, житти повноцінно і робити свій внесок у життя суспільства.

Напередодні ж, коментуючи нову інформацію спостережної місії ОБСЄ про те, що з території Росії було завезено нову партію зброї у зону конфлікту, в американському посольстві заявили: «Росія повинна припинити надавати летальну зброю під покровом ночі своїм ставленикам на сході України. Зброя, яку фіксують безпілотники спостерігачів ОБСЄ, вбиває військових і цивільних. Тільки Росія може припинити кровопролиття в Україні».

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