Ендрю Бакай - юрист викривача у справі Трампа має українське коріння і працював в Україні

Конгрес США ініціював процедуру імпічменту президента Дональда Трампа після скарги викривача, який повідомив про ознаки порушення президентом закону під час комунікації з українськими урядовцями. Ім’я людини, яка подала цю скаргу, залишається в таємниці. Усю комунікацію від його (чи її) імені веде юрист Ендрю Бакай (Andrew P. Bakaj).

Як з’ясував Голос Америки, Ендрю Бакай має українське коріння і навіть колись працював у посольстві США в Києві. Також він був агентом ЦРУ, слідчим у Пентагоні, працював в офісі Сенаторки Гілларі Клінтон… Але про все по черзі.

Ендрю Бакай - засновник і керуючий партнер Вашингтонської юридичної фірми Compass Rose Legal Group. Фірма спеціалізується на питаннях національної безпеки. Зокрема, займається скаргами викривачів (whistleblowers) у федеральних установах.

З відкритих джерел відомо, що перед початком приватної юридичної практики, Ендрю Бакай працював слідчим в офісах інспектора ЦРУ та Міністерства Оборони США, де займався саме справами викривачів. Бакаю 37 років і він є “одним з найбільш досвідчених у Вашингтоні юристів у сфері скарг викривачів”, - говорить його партнер Марк Заїд.

На початку своєї кар’єри Ендрю Бакай працював у Державному Департаменті США, а перед тим – в офісах сенаторів-демократів Деніела Мойнігена, Чарльза Шумера та Гілларі Клінтон (2001)

Кілька цікавих фактів з біографії Ендрю Бакая.

1. Українське і польське коріння.

Бакай народився в місті Стемфорд, штату Коннектикут. З відкритих джерел відомо, що він - онук емігрантів з України. Зокрема, у некролозі його бабусі Марії Бакай говориться, що вона народилася в Україні в 1919 році. Померла жінка у 2013 році, і її поминальна церемонія відбувалася в Українському греко-католицькому соборі Святого Володимира у Стемфорді.

Мама Ендрю Бакая, Емілія, приїхала у США в 1971 році з Польщі.

У 2000 році про Ендрю Бакая писала англомовна газета української громади Ukrainian Weekly. Видання привітало Ендрю з досягненнями під час навчання в Університеті Джорджа Вашингтона у столиці США.