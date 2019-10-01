Ендрю Бакай - юрист викривача у справі Трампа має українське коріння і працював в Україні

Конгрес США ініціював процедуру імпічменту президента Дональда Трампа після скарги викривача, який повідомив про ознаки порушення президентом закону під час комунікації з українськими урядовцями. Ім’я людини, яка подала цю скаргу, залишається в таємниці. Усю комунікацію від його (чи її) імені веде юрист Ендрю Бакай (Andrew P. Bakaj).
Як з’ясував Голос Америки, Ендрю Бакай має українське коріння і навіть колись працював у посольстві США в Києві. Також він був агентом ЦРУ, слідчим у Пентагоні, працював в офісі Сенаторки Гілларі Клінтон… Але про все по черзі.
Ендрю Бакай - засновник і керуючий партнер Вашингтонської юридичної фірми Compass Rose Legal Group. Фірма спеціалізується на питаннях національної безпеки. Зокрема, займається скаргами викривачів (whistleblowers) у федеральних установах.
З відкритих джерел відомо, що перед початком приватної юридичної практики, Ендрю Бакай працював слідчим в офісах інспектора ЦРУ та Міністерства Оборони США, де займався саме справами викривачів. Бакаю 37 років і він є “одним з найбільш досвідчених у Вашингтоні юристів у сфері скарг викривачів”, - говорить його партнер Марк Заїд.
На початку своєї кар’єри Ендрю Бакай працював у Державному Департаменті США, а перед тим – в офісах сенаторів-демократів Деніела Мойнігена, Чарльза Шумера та Гілларі Клінтон (2001)
Кілька цікавих фактів з біографії Ендрю Бакая.
1. Українське і польське коріння.
Бакай народився в місті Стемфорд, штату Коннектикут. З відкритих джерел відомо, що він - онук емігрантів з України. Зокрема, у некролозі його бабусі Марії Бакай говориться, що вона народилася в Україні в 1919 році. Померла жінка у 2013 році, і її поминальна церемонія відбувалася в Українському греко-католицькому соборі Святого Володимира у Стемфорді.
Мама Ендрю Бакая, Емілія, приїхала у США в 1971 році з Польщі.
У 2000 році про Ендрю Бакая писала англомовна газета української громади Ukrainian Weekly. Видання привітало Ендрю з досягненнями під час навчання в Університеті Джорджа Вашингтона у столиці США.
В останньому реченні колонки йдеться, що Ендрю Бакай є членом “Українського Народного Союзу (Ukrainian National Association), відділ 350”. Того ж 2000 року, Ukrainian Weekly повідомило, що Ендрю Бакай отримав від УНС стипендію на навчання у розмірі 500 доларів. Українські громадські установи часто допомагають стипендіями своїм найкращим представникам, які вчаться у престижних вишах.
2. Робота у Києві.
Відповідно до профілю на Linkedin, влітку 2002 Ендрю Бакай був практикантом в Державному Департаменті США. Він стажувався у посольстві США в Україні. Як пише сам Ендрю Бакай, він «створив для посольства базу даних шахрайства, виконував обов’язки з виявлення шахрайства, проводив візові інтерв’ю, перекладав офіційні російські/українські документи англійською та представляв офіційні інтереси США на різних подіях в Україні».
Ендрю Бакай також додав у своєму дописі, що був офіційним представником на місці трагедії під час авіашоу у Львові (у Скнилові) та допомагав координувати американську допомогу регіону.
“Був асистентом Генерального консула, Директора відділу з шахрайства та Політичного Аташе,” - підсумував Ендрю Бакай свій досвід роботи в Україні. Джерела Голосу Америки у посольстві США в Україні підтвердили, що пам’ятають такого співробітника.
3. Робота у Пентагоні та ЦРУ
У 2008 - 2012 роках Ендрю Бакай працював у міністерстві оборони США на посаді старшого слідчого. У 2012 Бакай отримав відзнаку найкращого слідчого року Пентагону за свою роботу у розслідуванні справи сховищ хімічної зброї.
У 2012-2015 роках Ендрю Бакай працював у Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ), де проводив кримінальні та цивільні розслідування випадків зловживань та марнування коштів всередині агентства.
В 2014 він отримав відзнаку ЦРУ Joint Duty Pin, яка дається за налагодження співпраці між різними агентствами. Едрю Бакай “особисто написав регуляторні документи та правила для Пентагону і ЦРУ, які забороняють переслідування та інші кроки проти скаржників (whistleblowers)”, - пише сайт heavy.com
У 2014 році Ендрю Бакая зі скандалом вигнали з ЦРУ. Як повідомляє «Проект Відповідальний Уряд», у квітні того року охорона обгородила офіс Ендрю Бакая жовтою стрічкою як «місце злочину», замкнула двері і вивела Бакая під руки з установи. Його звинуватили у володінні інформацією, якої він не мав права мати.
Через 5 років зовнішнє розслідування цієї справи повністю виправдало Ендрю Бакая. Було встановлено, що колишній юрист в офісі Генерального інспектора ЦРУ Ендрю Бакай був незаконно покараний своїми керівниками, які намагалися дізнатися імена скаржників в їхньому офісі.
Імена деяких зі скаржників, яких захищав Бакай, досі залишаються в таємниці, підсумовує видання.
"Голос Америки" звернувся до Ендрю Бакая з проханням про інтерв’ю. Наш запит залишився без відповіді. На цей час юрист лише зрідка у Твітері коментує події навколо справи скаржника у справі Дональда Трампа. Його фірма готується представляти скаржника на слуханнях у Конгресі, які можуть відбутися вже найближчим часом.
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