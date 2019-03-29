Високі витрати на виборчу кампанію в Україні назвав проблемою голова представництва ЄС

Така сила демократії, коли результат не є вирішеним наперед

«Що робить Україну відмінною від декого з її сусідів? Те, що за лічені дні до виборів ми не знаємо, хто з кандидатів пройде у другий тур. Така сила демократії, коли результат не є вирішеним наперед».

Це рядки з промови, з якою посол США в Україні Марі Йованович виступила перед міжнародними спостерігачами ENEMO, які приїхали на президентські вибори в Україну.

Вітаючи у Києві посланців ENEMO – Європейської мережі організацій з моніторингу виборів – посол зауважила: недавні опитування свідчать, що українці довіряють думці міжнародних спостерігачів стосовно результатів виборів.

«Це робить вашу роль справді великою. Як і вашу відповідальність також», – наголосила Йованович. Вона назвала нинішні вибори «критичним моментом в історії України, яка продовжує свою трансформацію на шляху до сучасної процвітаючої євроатлантичної демократії».

Історичними назвав нинішні вибори голова місії ENEMO Златко Вуйович. За його словами, «Ці вибори – другі президентські після подій на Євромайдані 2014 року – стануть тестом на демократичну консолідацію країни». Як він додав, «Ми хочемо підтримати цей процес».

Звертаючись з напутньою промовою до європейських спостерігачів, голова місії наголосив: ЕНЕМО пишається репутацією неупередженого професійного спостерігача. Як він заявив, об’єктивна оцінка результатів виборів, забезпечена ЕНЕМО, стане внеском у демократичний розвиток України.

ЕНЕМО пишається репутацією неупередженого професійного спостерігача

Перед європейськими спостерігачами, які з’їхались до Києва, виступив також голова представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі. Як він сказав, «в Україні відбудуться справжні вибори, змагальні і конкурентні, яких ми не бачимо в багатьох країнах цього регіону».

Водночас він відзначив негативний момент: занадто високі витрати на виборчу кампанію та підхід до виборів як до способу вигідно вкласти гроші.

«Це засвідчує, що для багатьох людей у цій країні фінансовий інтерес усе ще превалює над міркуваннями доброчесності», – сказав Мінґареллі. Як він наголосив, «На цих виборах багато що поставлено на кін».

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) надіслала в Україну понад 200 спостерігачів

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) надіслала в Україну понад 200 спостерігачів з 18 країн. Більшість з них (158 спостерігачів) – короткострокові, які займатимуться моніторингом безпосередньо у день голосування.

Нинішня місія ЕНЕМО вже 11-а за ліком. Європейська мережа спостерігала за всіма виборами в Україні, починаючи з 2004 року.

Загалом для моніторингу президентських виборів в Україні Центральна виборча комісія зареєструвала 2344 іноземні спостерігачі від міжнародних організацій та зарубіжних країн.

У спостереженні за виборами не братимуть участь спостерігачі з Росії. Верховна Рада законодавчо заборонила присутність на виборах в Україні громадян держави-агресора.

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