"Франчайз на корупцію" в енергетиці України хочуть успадкувати новачки - американський аналітик Едвард Чау

"Мене непокоїть, що українські політики говорять про українців, немов вони є перепоною для реформ, а не союзником в реформах. Через 10 років після Помаранчевої революції та Євромайдану, ми мали б усвідомити, що українці дивляться вперед, громадянське суспільство покращилось і фундаментально змінилось. А от що настільки не просунулось вперед – це клас політиків і те, як втілюється енергетична стратегія - симптоматично" - переконаний Едвард Чау, провідний дослідник впливового аналітичного центру США CSIS.

Про те, чому пробуксовують реформи в енергетиці України дослідник, який відслідковує події в Україні вже протягом останніх 15 років, сказав в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко.

Той факт, що регулятор енергетики НКРЕКП не може зібратись через нестачу кворуму, а також зволікання уряду зі встановленням ринкової ціни на газ може, на думку аналітика, означати, що з приходом зими енергетичні реформи в Україні загрузли.

"Відсутність роботи регуляторної комісії, яка б мала кворум демонструє, що немає єдиної цілеспрямованості в політичній системі України стосовно того, як просуватись з реформами і чи просуватись взагалі, а без політичної волі це складно зробити", - заявив Чау.

Він також розкритикував уряд України, за політичний вплив на ціноутворення на газ.

"Нещодавно уряд прийняв рішення не піднімати ціни на газ, а це було однією з умов МВФ та інших міжнародних фінансових установ, щоб Україна зрештою лібералізувала газові ціни. Питання, як його вирішили міністр та Кабінет міністрів влучило повз ціль. Ціллю є деполітизувати ціноутворення, щоб це не було політичним рішенням з боку уряду.

Реформа є складною, особливо, коли триває війна в активній стадії, йде агресія проти країни. Це нагадує спроби замінити шини автомобіля, коли він їде

За рогом завжди будуть інші вибори і завжди будуть зацікавлені особи, які виступатимуть за те, щоб не підвищувати ціни на газ. Це мусить бути не політичне рішення. Уряд має визначати стратегію і ринки мусять збалансовано визначати ціни на газ", - зазначив Чау.

США також пройшли подібний шлях болючих реформ, лібералізувавши ціни на газ.

"У нас (в США) також була надзвичайно складна реформа енергетичних цін в 1970-х. Ми спочатку зняли контроль за цінами на природний газ в 1979 році і зняли контроль нафтових цін в 1980-му. Це робилось в надзвичайно важкий для економіки час, але було необхідним.

Покращення, які ми бачимо в нафтогазовій сфері США, включаючи сланцевий газ та припливну нафту, стало результатом цих реформ", - наголосив Чау.

Уряд, немов, говорить українцям – ми робимо народу послугу тим, що опираємося МВФ, замість того, щоб постійно підтримувати реформи

Звичайно, ситуація з реформами в Україні ускладнюється через війну, усвідомлює дослідник. "Реформа є складною, особливо, коли триває війна в активній стадії, йде агресія проти країни. Це нагадує спроби замінити шини автомобіля, коли він їде. Це дуже складно зробити, однак, абсолютно необхідно. Я думав, що російська агресія проти України змусить владу сконцентруватись і нарешті провести реформи, які вже відкладаються 25 років"

Зрештою, якими впливовими не були б міжнародні фінансові установи, включаючи МВФ, відповідальність за проведення реформ лежить на урядові і їх ефективне проведення не можливе без підтримки людей.

"Вважаю, що уряд України має аналізувати рекомендації міжнародних фінансових установ і втілювати реформи, які на їх думку, є необхідними, але, що найважливіше – обґрунтувати їх перед народом України.

Не треба реформувати тільки тому, що, мовляв, нас МВФ примусив і ми не отримаємо гроші від МВФ та інших якщо не зробимо це, - наголошує Чау, - так не обґрунтуєш перед українцями, які бачать зростання рахунків та комунальні послуги і, можливо, дефіцити. Вони не бачать прямого зв’язку між реформами і тим, як покращиться їх життя в довгостроковій перспективі.

Є також нові особи, які хочуть успадкувати "франчайз корупції" і тому замість того, щоб мати справжні реформи, ми бачимо намагання захопити активи, щоб система була незмінною

Наскільки мені відомо, це український уряд не пояснив власному народу. Тому, уряд немов говорить українцям – ми робимо народу послугу тим, що опираємося МВФ, замість того, щоб постійно підтримувати реформи", - заявляє Чау.

Зрештою, Україна має обирати власний шлях для своєї економіки, переконаний Чау. "Якщо цього не відбудеться, буде дуже важко підтримувати темп реформ, тому що зацікавлені групи є завжди".

"Стара система існує з певних причин, так як окремі особи на ній наживаються і вони будуть понад усе опиратись змінам і українці знають, що особи з політичними зв’язками зроблять все, що в їхніх силах для того, щоб зупинити зміни, щоб ті на них не вплинули. Є також нові особи, які хочуть успадкувати "франчайз на корупцію" і тому замість того, щоб мати справжні реформи, ми бачимо намагання захопити активи, щоб система була незмінною".

Союзниками в реформах може стати не тільки громадськість, але і парламент, зазначає Чау. "Я вважаю, що в Раді є реформатори, з якими уряд має співпрацювати, а не бачити в них збурювачів, які протистоять намірам уряду".

Все ж, громадськість не буде підтримувати реформи, якщо система залишиться непрозорою.

"Зима приходить кожного року і потрібна система, яка дозволить Україні справлятись з викликами в сфері енергетики, - заявляє дослідник. - Натомість, ми маємо, і це широко відоме і визнається, сектор, на який дуже впливає корупція, люди з політичними зв’язками мають доступ до енергетики. Коли це відбувається, то система - відсутня, і навіть до уряду, який проводить правильну політику, і має підтримку громадськості на це, завжди буде підозра, що йдеться про щось інше", - заявив Едвард Чау в інтерв. «Голосу Америки».

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