Як допомогти України впоратись з енергокризою, обговорюють США та партнери. В Європі готуються до нового напливу біженців

Доля політичної програми президента США Джо Байдена під час решти його першого президентського терміну - у підвішеному стані, поки країна очікує на результати виборів, які визначать, яка політична партія матиме більшість в Конгресі у наступні два роки.

Декілька ключових вбиорів за місця у Сенаті надто конкурентні, що не дозволяє оголосити переможця. В інших округах гарні результаті показали діючі сенатори. Представники виборчої комісії по всій країні попереджають, що для підрахунку остаточних результатів можуть знадобитись дні.

Загалом, очікувана “червона хвиля” республіканців, схоже, виявилась “струмочком”, бо опозиційна партія отримує менше, ніж очікувалося, місць у Палаті представників. Все ж цих перемог може бути достатньо, щоб отримати більшість в Палаті представників.

На кону - усі 435 місць у Палаті представників і 35 із 100 місць у Сенаті . Наразі Сенат порівну поділено між демократами та республіканцями, а голос віце-президентки Камали Гарріс стає вирішальним, якщо голоси розподіляються порівну.

Як правило, партії, які контролюють як виконавчу, так і законодавчу гілки влади, втрачають місця під час проміжних виборів.Межі багатьох виборчих округів проведені, щоб надати неправомірну перевагу республіканцям або демократам, що ускладнює партіям-суперникам можливість замінити діючих кандидатів.

Понад 45 мільйонів людей проголосували достроково, особисто, або поштою до офіційного дня виборів у вівторок. Деякі аналітики припускають, що загальна кількість голосів на виборах по всій країні може перевищити рекордні 115 мільйонів, встановлені на проміжних виборах 2018 року.

Виборці в багатьох штатах також голосували щодо правового статусу абортів, ставок на спорт і марихуани. Виборці в Каліфорнії, Мічигані та Вермонті схвалили ініціативи щодо закріплення прав на аборти в конституціях штатів. Виборці штату Меріленд вирішили зробити марихуану легальною, але в кількох інших штатах схожі пропозиції зазнають поразки.

Історія творилася в двох штатах. Меріленд обрав свого першого чорношкірого губернатора Веса Мура, демократа. Массачусетс обрав першу жінку-губернатора та першу в країні відкриту лесбійку, голову виконавчої влади штату Мауру Хілі, також демократку.

В Арканзасі колишню речницю Білого дому часів президентства Дональда Трампа Сару Хакабі Сандерс, республіканку, очікувано обрали губернаторкою. Її батько, Майк Хакабі, десять років був губернатором штату.

В одному з ключових змагань на посаду губернатора штату Рон ДеСантіс із Флориди легко переобрався. Деякі республіканці підштовхують ДеСантіса до протистояння колишньому президенту Дональду Трампу щодо висунення в президенти від Республіканської партії у 2024 році, і він не виключає можливості балотуватися в Білий дім.

Трамп, житель Флориди, сказав, що голосував за ДеСантіса у вівторок на виборах губернатора штату, але публічно зневажливо ставився до можливої кандидатури ДеСантіса в Білий дім. Напередодні виборів, на мітингу в Огайо, Трамп заявив, що 15 листопада зробить гучну заяву, яка, на думку політичних аналітиків, стане початком його кандидатури в президенти 2024 року.

Офіційні особи в двох контрольованих республіканцями штатах, Міссурі та Флориді, відмовилися впустити представників федерального міністерства юстиції на виборчі дільниці для моніторингу голосування на предмет можливих порушень виборчих прав. Керівники виборів двох штатів поставили під сумнів повноваження Міністерства юстиції мати спостерігачів на дільницях.

Як Республіканська, так і Демократична партії спостерігали за виборами, фактичні фальсифікації на виборах у США є незначними. Міністерство юстиції також стежить за дотриманням федеральних законів про виборчі права в 24 штатах, крім Міссурі та Флориди.

Економіка, аборти - питання що турбують виборців

У нещодавньому опитуванні Pew Research Center понад три чверті американських виборців сказали, що на цих виборах економіка є їх головною проблемою.

"Процентні ставки, ринок житла, ціна на бензин, помітно, що в продуктових магазинах їжа дуже, дуже дорога, а є товари, які навіть не можна знайти. Це велике занепокоєння", - сказала Голосу Америки Аманда Дуглас, виборець у південно-східному штаті Джорджія.

Після рішення Верховного суду США в червні про припинення федерального права на аборти соціальні проблеми також турбують виборців.

«Я вважаю, що кожен повинен мати доступ до медичної допомоги [незалежно від] ваших особистих поглядів на справу «Роу проти Вейда» чи аборти», — сказала Голосу Америки Тереза Алменд, виборець із Джорджії.

У Джорджії дуже напружена боротьба між чинним сенатором-демократом Рафаелем Уорноком і конкурентом від республіканців Гершелем Вокером може вирішитись у другому турі, якщо жоден з кандидатів не набере 50 відсотків голосів. Перегони до Сенату вранці в середу також залишаються конкурентними в Арізоні та Неваді.

Контроль за більшістю

Прогнозуючи перемогу республіканців у Палаті представників, лідер меншості Кевін Маккарті, найбільший фаворит на посаду спікера Палати представників, якщо республіканці отримають більшість, пообіцяв спробувати скоротити витрати на державні програми, які підтримує Байден.

Він сказав CNN, що законодавці-республіканці також уважніше вивчатимуть продовження постачання зброї та фінансової допомоги США Україні для боротьби з вторгненням Росії, яка триває вже дев’ятий місяць.

З початку війни Байден надіслав київському уряду боєприпаси та гуманітарну допомогу на понад 27 мільярдів доларів. Але Маккарті сказав, республіканці не бажають підписувати «необмежений чек» без додаткового аналізу того, що саме Україні найбільше потрібно.

Інші законодавці-республіканці пообіцяли розпочати розслідування діяльності адміністрації Байдена протягом перших двох років його повноважень, особливо припливу тисяч мігрантів без документів через південний кордон із Мексикою, який Байден, як і колишній президент Дональд Трамп, має не вдалося зупинити.

Деякі законодавці-республіканці закликають до слухань щодо бізнес-діяльності сина президента Хантера Байдена в Україні та Китаї. Прокуратура США вже проводила розслідування бізнес-операцій молодшого Байдена, але не висунула жодних звинувачень.

Тим часом демократи звинуватили республіканців у планах скоротити популярні медичні та пенсійні виплати для літніх американців, якщо вони візьмуть під свій контроль Конгрес.

Останніми тижнями Байден і Трамп проводили агітацію відповідно за кандидатів від Демократичної та Республіканської партій. Трамп, який пішов з посади у 2020 році, досі неправдиво стверджує, що його обдурили на переобранні через порушення підрахунку голосів.

Міністерство юстиції США та прокурор штату Джорджія проводять широкомасштабні кримінальні розслідування його дій, пов’язаних з виборами, до відходу з посади та після його президентства.

Байден, який назвав вибори у вівторок "точкою перелому" в демократії США, також заявив, що планує балотуватися на переобрання через два роки, але ще не зробив офіційної заяви.

Президент критикував кандидатів-республіканців, які «заперечують вибори», які, повторюючи Трампа, відмовилися визнати легітимність перемоги Байдена два роки тому.

Президент також стверджував, що економіка залишається сильною, додавши, що за останній рік було створено сотні тисяч робочих місць, незважаючи на зростання споживчих цін найшвидшими темпами за чотири десятиліття. Він рекламував схвалення Конгресом запропонованого ним масштабного заходу з будівництва інфраструктури, хоча це не виявилося проблемою, яка дуже хвилює виборців.

До роботи над статтею також долучилися Кетрін Гіпсон, Масуд Фарівар і Кен Бредемейер. Деякі відомості для матеріалу надійшли від Associated Press і Reuters.