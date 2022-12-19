ЄС погодив обмеження ціни на газ

Міністри енергетики ЄС погодили обмеження ціни на газ, заявив речник президентства Чехії в ЄС Дмітрій Черніков, пишуть ЗМІ. Про це також повідомило представництво Польщі в ЄС. Цим кроком Захід прагне захистити європейських споживачів від різкого зростання цін на газ, спричинених російським вторгненням до України.

Чехія, яка головує зараз в ЄС, запропонувала формулу, сподіваючись полегшити для європейських країн можливість досягнути домовленості про нове обмеження ціни на газ. Дискусії міністрів енергетики ЄС в Брюсселі передувало кілька місяців обговорень.

Reuters повідомляє, що проект передбачає обмеження ціни на рівні 180 євро за мегават годину голандського TTF впродовж трьох днів. Раніше пропонувався вищий ліміт - на рівні 275 євро за мВт годину. Проти вищого ліміту виступили Бельгія, Польща та Греція. Загалом проти введення обмеження раніше виступали Німеччина, Нідерланди та Австрія, через побоювання, що такі дії можуть дестабілізувати ринок газу.

Представництво Польщі в ЄС привітало домовленість.

"Ми вітаємо домовленість міністрів ЄС щодо обмеження ціни на газ на рівні 180 євро за МВт год, що включає обмеження у всіх європейських центрах", - йдеться в повідомленні.

Перед засіданням міністр енергетики Бельгії Тінне Вен дер Стретер заявив: "Йдеться про енергетичне майбутнє. Йдеться про енергобезпеку. Це про те, як отримати доступні ціни і запобігти деіндустріалізації", - наводить Reuters слова посадовця.

Минулого тижня Німеччина ввела в дію перший плавучий газовий термінал, щоб замінити втрачені поставки російського газу. 90-кілотонний Hoegh Esperanza, плавучий термінал регазифікації зрідженого газу, у майбутньому зможе постачати достатньо газу для 50 000 домогосподарств на рік. Планується запустити в роботу більше плавучих терміналів зрідженого природного газу.

«Багато хто казав, що цього року його побудувати буде неможливо, — сказав Шольц. - Працюючи разом, ми можемо досягати результату дуже швидко: це новий темп Німеччини».

В статті використано матеріали Reuters.