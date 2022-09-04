Зеленський: "Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцях"

Станом на серпень, більше трьох мільйонів українців зареєструвались за програмою тимчасового захисту або аналогічними державними програмами захисту в Європі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, згідно з даними ООН, найбільше українців переїхало у Польщу.

У цій статті ми вирішили розповісти, які умови для українських біженців є в Австрії та Великої Британії і яку соціальну підтримку пропонують ці країни українцям, що постраждали від війни.

Австрія

Громадяни України, які покинули свою країну у зв’язку з війною, мають право перебувати на території Австрії до 3 березня 2023 року.

Тимчасово переміщені особи в Австрії одержують "блакитну картку", котра дає їм доступ до ринку праці. До того ж, поки українці шукають роботу, вони можуть отримати соціальну виплату, а також при потребі їх забезпечують їжею та житлом.

Зоряна Починайко, переселенка з України погодилася поділитися своїм досвідом тимчасового проживання у Австрії і розповіла що пропонують українським біженцям.

Пільги і грошова підтримка для українських переселенців в Австрії

В Австрії до кінця вересня діє безкоштовний проїзд для українців та вхід в усі державні музеї. Також існує грошова допомога біля 200 євро в місяць, говорить Зоряна.

Проте, додає вона, коли українці знаходять роботу, вони отримують страхування через роботодавця і більше не мають доступу до державних програм соцвиплат та соцстрахування.

Для того щоб отримати грошову допомогу у Австрії потрібно зареєструватися у поліції, здати відбитки пальців і стати на облік у “Карітас”.

“Власне усіма цими соціальними виплатами допомоги займається “Карітас”. Це все відбувається у “Австрія центр”- великому центрі, який займається різними питаннями починаючи від вакцинації, а також обслуговуванням біженців. Вони вам назначають дату і час, ви приходите і отримуєте виплату”, - ділиться своїм досвідом Зоряна.

Робота в Австрії і затребувані вакансії

Для того щоб мати доступ до австрійського ринку праці, потрібно спершу зареєструватись за місцем проживання, потім зареєструватись у поліції як тимчасово переміщена особа - і десь через два тижні отримати "блакитну картку".

Українським переселенцям достатньо мати "блакитну картку", щоб працевлаштуватися – тоді роботодавець, який бере на роботу тимчасово переміщену особу, заповнює певний запит про прийом на роботу цієї людини, отримуючи від держави схвалення.

Маючи таку картку, українці отримують ті ж самі права, що і громадяни ЄС. Карта поки що діє до березня 2023.

“Іншого проекту для українців в Австрії поки що не передбачено. Є ще варіант біженства, але мене зразу відрадили це робити, тому що біженство значить неможливість пересуватися між країнами”,- каже Зоряна, переселенка з України.

Після того як українці попрацюють рік на будь-якій роботі, вони отримують доступ до австрійської біржі праці, яка надає щомісячну допомогу у розмірі близько 1000 євро у разі безробіття. Крім того, агентство проводить різноманітні програми, які допомагають людям швидше знайти роботу, яка відповідає їх кваліфікації.

“Тому, на мою думку, українцям важливо саме знайти роботу, котра дасть їм доступ до біржі праці, а не залишатись на мінімальній підтримці від Карітас у розмірі 200 євро”, - пояснює Зоряна.

За словами Зоряни, заробітна плата в Австрії залежатиме від спеціальності і рівня знань німецької мови.

“З моїх спостережень, найбільшою популярністю користувалися торгові та юридичні спеціальності, бувають інженери та лікарі. Заробітна плата за повну зайнятість приблизно складає 2000-2500 євро на місяць. Наприклад, якщо людина не знає мови, варіант - спершу попрацювати на менш престижній роботі, вивчити за той час мову - і через рік підібрати щось, що більш відповідатиме рівню кваліфікації”, - каже вона.

Тимчасове житло у Австрії

Українські біженці в Австрії мають право отримати тимчасове житло звернувшись до федерального агентстваз догляду та підтримки (BBU), що займається організацією житла по всій Австрії для переселенців з України, які шукають прихисток.

Як розповідає Зоряна, їй не довелося користуватися житлом, що пропонує держава оскільки її знайомі запропонували залишитися тимчасово у їхній квартирі.

“У мене була можливість жити у знайомих і звичайно, я використала цю можливість, але для цього мені потрібно було зробити реєстрацію місця проживання. Тобто якщо переселенцям їх родичі чи знайомі надають якесь житло, то їм потрібно зареєструватися у будь-якій Віденській реєстраційній службі”, - пояснює Зоряна, переселенка з України.

Медична допомога у Австрії

У Австрії українські біженці можуть скористатися безкоштовною медичною допомогою. Для цього потрібно звернутися до лікаря загальної медицини (Ärztinnen für Allgemeinmedizin), який має контракт з австрійською лікарняною касою (Kassenarzt). Далі цей лікар направляє вас до конкретного спеціаліста відповідно потреб особи.

Велика Британія

Програма “Homes for Ukraine” (Дім для України), що проголосила Велика Британія, увійшла в дію з 18 березня, її мета - прихисток українців, які змушені тікати від війни для своєї безпеки та безпеки своїх рідних.

Програма “Дім для України” дозволяє громадянам України та їхнім родичам приїжджати до Великої Британії за умови наявності спонсора- людини, яка готова забезпечити біженців житлом щонайменше на півроку.

Завдяки цій програмі українські переселенці мають право легально перебувати на території Великої Британії 3 роки, отримати право на роботу, деякі соціальні виплати, одержати медичну страхівку, а також допомогу з житлом, яке надається спонсором щонайменше на 6 місяців.

Для участі в цій програмі потрібно знайти спонсора, – самостійно це можна зробити на спеціальному волонтерському сайті, наприклад Reset, для подачі самої заявки на програму потрібно зареєструватись через урядову платформу. Також існують урядові благодійні організації, які можуть допомогти одразу із пошуком спонсора та подачею документів. Участь у програмі безкоштовна.

Людмила Векленко, переселенка з міста Вінниця, вирішила розповісти нам про свій досвід переїзду у Британію, каже що це було не тільки з метою безпеки, а також щоб допомогти підтримати своїх рідних матеріально, оскільки Людмила залишилася єдиною “годувальницею” у сім'ї.

Людмила каже, що їй дуже пощастило із спонсорами та їхньою допомогою, адже завдяки ним оформлення всіх необхідних документів відбувалося швидко.

“Спонсори знайшли в своєму колі знайомих жінку, яка допомогла нам з перекладом при заповненні всіх потрібних анкет при подачі та необхідних документів по програмі, а далі відбувалось все швидко, через два тижні ми отримали відповідь на електронну пошту, а саме урядовий-лист дозвіл на основі якого ми мали право на в’їзд на територію Великобританії”, - розповідає Людмила, переселенка з України.

Людмила каже, що подалася на програму “Дім для України” через благодійну платформу “Opora”.

“Мені потрібно було пройти реєстрацію і там відбувався автоматичний підбір спонсорів згідно умов, які підходять для кожної з сторін”, - пояснює Людмила.

Жінка розповідає, що спонсори всіляко допомагали та навіть пропонували допомогу з квитками та доїздом в місце призначення.

“Також вони допомогли подати онлайн-заяву на подачу біометрії на BRP (біометричний дозвіл на проживання)- це документ, який дозволяє три роки легально знаходитись на території Великобританії та заявку на отримання постійного податкового номера”, - каже Людмила.

За словами Людмили, після приїзду англійська спонсорська сім’я тепло її зустріла, допомогла облаштуватися, приготувала все необхідне в побуті.

“Максимально комфортно була облаштована наша кімната: засоби особистої гігієни, рушники, халати, постільна білизна - все нове, сказали що ми можемо почуватись як вдома та користуватись всім!”- ділиться Людмила, переселенка з Вінниці.

Дозвіл на роботу, популярні вакансії і заробітна зарплата у Британії

Для того щоб мати можливість працювати легально у Великій Британії необхідно отримати BRP (біометричний дозвіл на проживання), а також потрібно підтвердити своє право на працю на офіційному сайті Великобританії.

За словами Людмили, можливість наявних вакансій залежатиме від знання англійської мови, а також від вашого розташування.

“Клінінг готельно розважальних комплексах, кухонні працівники в ресторанах та кав'ярнях, збір овочів, ягід та фруктів, пакування різних видів овочів, це вакансії з мінімальним знанням мови та мінімальною погодинною заробітною платою”, - каже Людмила.

Як говорить Людмила з кращим знанням англійської мови можливості вакансій розширюються.

“Якщо ваш рівень англійської від середнього і вище є шанс працевлаштуватися в обслуговуючий персонал: продавці в магазинах, офіціанти, оператори на підприємствах звичайно при проходженні попереднього стажування, я думаю, що є ще багато інших можливих вакансій, які можна знайти володіючи належним рівнем мови, бажанням навчатися та розвиватись, все залежить від того ким людина хоче бути”, - пояснює переселенка.

Людмила розповідає, що зараз працює на підприємстві по пакуванню томатів, де не вимагають високий рівень англійської мови, тому каже, що планує підтягнути мову для того аби працевлаштуватися на вищу посаду у майбутньому.

“Мені б хотілось трохи більше робочих годин, але зараз багато українців приїхало по програмі Homes for Ukraine і також по робочих візах, тому роботодавці намагаються всіх порівно забезпечити робочими годинами. Мінімальна ставка за годину - 9.50£., понаднормова мінімальна ставка за годину - 10.50£”, - ділиться Людмила.

Пільги для українських біженців, фінансова та медична допомога у Британії

Українські переселенці мають право безкоштовно пересуватися автобусами чи потягами у Великій Британії.

“Наші спонсори допомогли мені оформити безкоштовний проїзд в автобусах на 3 місяці та подарували сім-карту “Водафон” з безкоштовним тарифом”, - ділиться Людмила, переселенка з України.

У Великій Британії існує одноразова допомога у 200 фунтів, та ще приблизно 200 фунтів надається від міської влади, на їжу та одяг.

Також є можливість отримати універсальний кредит - це щомісячна допомога для безробітних осіб. Для того щоб отримати цю пільгу, потрібно подати заявку в служби з безробіття. Таким чином, поки безробітній особі підшукують відповідні вакансії, їй виплачується допомога приблизно 250-300£ в місяць.

Детальну інформацію щодо отримання єдиної Універсальної виплати можна знайти на цьому сайті.

Щоб отримати доступ до медичних послуг українським переселенцям у Великій Британії потрібно мати NHS-номер.

“Медичну страховку NHS, я теж оформила, пройшла реєстрацію в міській лікарні, знову ж таки все вдалося швидко з допомогою наших спонсорів, але сподіваюсь, що медична допомога не знадобиться”, - каже Людмила.

Якщо особа одержала такий номер, вона має право записатися на прийом до сімейного лікаря (GP- general practitioner).

Для того аби отримати номер NHS, потрібно зареєструватися у сімейного лікаря (GP- general practitioner) або записатися на прийом до місцевої лікарні, згодом вам призначать співбесіду та просять надати додаткові документи.

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