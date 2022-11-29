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США нададуть Україні $53 млн на обладнання для відновлення критичної інфраструктури
Сполучені Штати нададуть додатково 53 мільйонів доларів на підтримку електроенергетичної системи України на тлі російських атак.
Фінансування піде на "придбання критично необхідного електромережевого обладнання" й буде "оперативно доставлено в Україну в екстреному порядку". Поставка включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники перенапруги, роз’єднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання.
Раніше Вашингтон виділяв 55 мільйонів доларів на екстрену підтримку енергетичного сектора України, а загалом від початку російської війни 24 лютого США надали Києву майже 32 мільярди доларів, включаючи 145 мільйонів на енергетичний сектор.
"Ми продовжуватимемо шукати додаткову підтримку з боку союзників і партнерів, а також допомагаємо розробити довгострокові рішення для відновлення та ремонту мережі разом із нашою допомогою зусиллям України просувати енергетичний перехід і будувати енергетичну систему, що не залежить від російських енергоносіїв", - йдеться у повідомленні Держдепу.
Раніше Голос Америки повідомляв, що напередодні речник Ради національної безпеки Джон Кірбі назвав атаки Росії на цивільну інфраструктуру України і спроби російського президента Володимира Путіна використовувати холод як зброю "абсолютно огидними".
Тим часом, під час зустрічі НАТО міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив про продовження підтримки України перед зимою: "Ми побачили, що Владімір Путін від самого початку конфлікту намагається використати постачання енергії як зброю. І його націленість на цивільну інфраструктуру, енергетичну інфрастурктуру, очевидно має на меті спробувати заморозити українців і змусити їх підкоритися. Я знаю, що насправді це не принесе йому успіху, бо вони показують величезну витривалість, а ми будемо і далі підтримувати їх упродовж цих важких місяців".
Відкриваючи саміт, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ заявив, що союзники по НАТО збільшать допомогу Україні, оскільки Росія "намагається використовувати зиму у війні проти України".
У статті використано матеріали Reuters
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Треба допомогти Україні максимально наблизитись до членства у НАТО - глава МЗС Словаччини на саміті в Бухаресті
НАТО не має проблем із недостачею танків та амуніції для них, які можна відправити до України, заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс під час саміту Альянсу у Бухаресті. "В НАТО не закінчуються танки і набої для танків. Тому, якщо ми розширимо набір того, що ми надаємо Україні, тоді НАТО має можливіть продовжити постачання. Можливо, існують труднощі з певною амуніцією, яка вже надається", - сказав посадовець.
Тим часом, глава чеського МЗС Як Ліпавський висловив сподівання, що союзникам по НАТО вдасться домовитись про новий "значний" пакет допомоги Києву для підготовки країни до зими на тлі російський атак по цивільній інфраструктурі.
Водночас, словацький міністр закордонних справ Растістав Качер заявив журналістам, що на саміті також буде розглянуто заявку України на вступ до НАТО. "Ми будемо обговорювати висловлене бажання України вступити до НАТО, - сказав Качер. - Нам потрібно поставитися до цього серйозно і допомогти Україні пройти процес максимального наближення до членства, а потім, коли ми будемо готові, щоб перехід до повноправного членства проходив дуже плавно".
Нинішня зустріч в Бухаресті нагадує, що на Бухарестському саміті НАТО у квітні 2008 року була проголошена згода на вступ України та Грузії. Через 4 місяці після того саміту у серпні 2008 Росія здійснила вторгнення до Грузії. Приєднання країн до Альянсу було відкладене і не втілене впродовж 14 років.
Раніше Голос Америки повідомляв, що від нинішньої зустрічі в Бухаресті очікують оголошення нових зобов’язань допомоги Україні пальним, генераторами, медичними препаратами й устаткуванням, а також зимовим спорядженням для українських військових. У Вашингтоні повідомили, що державний секретар США Ентоні Блінкен оголосить значний набір допомоги для української енергосистеми.
У статті використано матеріали Reuters
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