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Україна

"Народ України заслуговує на мир". Генсек НАТО про зустріч з Зеленським

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НАТО непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Про це, коментуючи візит президента України Володимира Зеленського до штаб-квартири НАТО у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Приємно вперше привітати Зеленського у штаб-квартирі НАТО", - відзначив Столтенберг у Twitter.

"Ми будемо надалі надавати потужну практичну допомогу (Україні). Народ України заслуговує на мир", - твітує Столтенберг.

Як відзначає "Українська правда" Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із Столтенбергом зявив про готовність до переговорів з Росією та виконання Мінських домовленостей.

"Ми готові до перемовин з Росією. Ми готові виконувати Мінські домовленості. Але в першу чергу ми маємо бути здатні захистити себе. Вдячний за підтримку, яку Україна отримує від Альянсу та союзників", - сказав президент.

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