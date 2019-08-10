Епстін помер у в'язниці. Підозрюють самогубство

Мультимільйонер, фінансист Джеффрі Епстін помер в американській в'язниці. Епстін перебував за ґратами з липня цього року очікуючи на судове засідання після того, як йому було висунуто звинувачення в торгівлі неповнолітніми дівчатами для надання сексуальних послуг.

В 2007 році Епстіна вже було звинувачено у подібних злочинах. І тоді проти нього свідчили понад 30 жертв. Однак, прокурори пішли на досудову угоду. В обмін на визнання ним меншої провини в організації проституції - він отримав незначне покарання. Нові звинувачення проти Епстіна привернули увагу до його справи і призвели до відставки міністра праці США Алекса Акости в липні цього року. Під час справи Епстіна 12 років тому Акоста виступав юристом Епстіна і працював над укладанням угоди зі стороною обвинувачення.

За повідомленнями двох джерел в правоохоронних органах США, Епстін вчинив самогубство, повідомляє CNN.

Цього тижня в рамках судової справи було оприлюднено низку документів, де розкриваються деталі його злочинів та імена деяких співучасників.

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