Новий мегапроект Китаю свідчить, що ера вугілля закінчується

В китайській провінції Ангуї на місці закритої вугільної шахти побудували масштабну плавучу сонячну електростанцію, повідомляє BusinessInsider. В 2017 році було підключено масив сонячних батарей, що включає 166 000 панелей - достатньо, щоб розмістити 15 000 будинків. Наразі, це – найбільший плавучий проект сонячної енергетики в світі.

Ще більша плавуча електростанція ввійде в дію в Китаї в травні 2018 року.

Через занепокоєння стосовно смертей, пов’язаних з забрудненням, Китай намагається більше інвестувати в проекти з альтернативної енергетики.

Китай має один з найгірших рівнів забруднення повітря. В деяких містах смог спричиняє тисячі смертей на рік. Однією з основних причин такого стану є те, що Китай палить вугілля.

Для того, щоб покращити якість повітря, уряд Китаю планує витратити 360 мільярдів доларів на проекти чистої енергії, що також створить 13 мільйонів нових робочих місць в цій сфері до 2020 року, наголошує видання.

Цю сонячну електростанцію було побудовано на місці, де раніше була шахта. Після вибуху, який зруйнував шахту, це місце затопило і там утворилось озеро. Побудова сонячних електростанцій на озері, або резервуарі може захистити сільськогосподарську землю та екологію.

Побудова нових сонячних електростанцій свідчить про те, що світ відвертається від енергетики на основі викопного палива. Зараз, на вугіллі виробляється більше 40 відсотків електроенергії в світі, але через 10 років, за прогнозами енергетиків, споживання вугілля спочатку досягне свого піку, а потім впаде. А от більш чисті джерела електроенергії стануть достатньо дешевими.

Дивіться також: Повінь у Парижі: Річка Сена підніметься майже на 6 метрів, 1500 мешканців евакуйовано. Відео

​