Ердоган та Путін у Сочі обговорили зерно, Сирію та "нову сторінку" у відносинах між країнами 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся сьогодні, 5 серпня, у Сочі із президентом Росії Володимиром Путіним.

Деталі розмови не розголошують, але відомо, що до делегації президента Туреччини увійшли міністр закордонних справ, міністр оборони та начальник національної розвідки Туреччини. За даними ЗМІ, у складі російської делегації - глава Чечні Рамзан Кадиров.

Як повідомляє BBC, переговори тривали більше 4 годин. На сайті Кремля опублікували вступні промови президентів перед початком зустрічі. Зокрема повідомляється, що президент Ердоган перед зустріччю з Путіним заявив: “Вірю, що ми відкриємо нову сторінку у наших турецько-російських відносинах. Це стосується й енергетики, це особливо стосується "зернового коридору" через Чорне море, де ми зробили кроки”.

Видання Financial Times повідомляє, що Ердоган високо оцінив результативність зустрічі у питаннях політики, економіки та торгівлі.

Посередницька роль президента Ердогана

На порядку денному цієї зустрічі було обговорення експорту українського зерна та ймовірність підтримки з боку Росії турецького наступу на сирійських курдів.

Зустріч відбулась після того, як перший корабель з зерном вийшов з України і безпечно пройшов через Чорне море до Туреччини - у напрямку Лівану. Це сталося, згідно з домовленостями, які підписали Київ і Москва за посередництва Туреччини та ООН.

Успіх Ердогана у посередництві цієї угоди разом з ООН та зустріч у Сочі є потужним сигналом для західних союзників Туреччини щодо ваги турецького лідера, - вважає аналітик новинного порталу Duvar Ільхан Узгел.

“Це допомагає покращити його імідж як порушника спокою на міжнародному та регіональному рівнях. Він все ще намагається показати, що він може укладати угоди з Путіним, демонструючи Сполученим Штатам і адміністрації Байдена, що Путін є близьким союзником і другом Ердогана, що він може зустрічатися з Путіним двічі на місяць”, – зазначив експерт в інтерв’ю “Голосу Америки”.

А фахівець з турецько-російських відносин Заур Гасімов, професор історії в Боннському університеті, вважає, що нинішня зернова угода поглибить зв’язки між Росією та Туреччиною, оскільки Анкара дотримується збалансованого підходу до війни в Україні.

“Нинішні турецько-російські відносини мають певний зв’язок із нинішньою війною в Україні. Експорт українського зерна є новою главою для регіону, і Туреччина відіграє досить значну роль як посередник. Тісна військова співпраця між Україною та Туреччиною і неприєднання Туреччини до антиросійських санкцій – усе це призводить до динаміки, яка є важливою як для Москви, так і для Анкари”, – аналізує професор.

Спроби обійти санкції

У червні заступник міністра фінансів США на зустрічі з турецькими чиновниками та банкірами застеріг їх не сприяти ухиленню від санкцій запроваджених Заходом проти Росії, - повідомляє видання Financial Times.

За даними видання, напередодні українські спецслужби передали країнам НАТО документ, який вони нібито перехопили з Москви. Документ містив пропозиції щодо турецько-російської співпраці. Українська сторона вважає документ справжнім.

Серед пропозицій у документі - способи допомогти Росії уникнути західних санкцій за допомогою турецьких банків, а також турецько-російська співпраця в інших сферах, зокрема, в енергетиці та промисловості.

Турецько-російські інтереси

Експерти звертають увагу, що турецько-російські відносини переплітаються у багатьох напрямках - від Північної Африки до Близького Сходу та Кавказу, в суміші суперництва та співпраці. Вони також партнери в енергетиці.

На думку експерта Ільхана Узгела, Ердоган сподівається, що зустріч у Сочі допоможе вийти з глухого кута в Сирії. Турецький лідер має намір розпочати великий наступ проти сирійських курдів, які, як вважають в Анкарі, мають зв'язки з повстанцями в Туреччині.

“Вони (Ердоган та Путін - ред.) вже зустрічалися в Тегерані два тижні тому. Схоже, що Ердоган не зміг отримати бажане від Путіна. Дозвіл на турецьке вторгнення в північну Сирію, де він відкрито називає два місця, Тель-Ріфат і Манбідж. Швидше за все, він шукає можливості для такого військового кроку в Північну Сирію”, – розповів Узгел.

Росія контролює повітряний простір Сирії, то ж Анкарі потрібна співпраця Москви для успішної військової операції.

Професор Заур Гасімов вважає, що Путін обережно ставиться до зростання військової присутності турків у Сирії, але обидва лідери мають досвід залагодження розбіжностей, - зауважує Гасімов.

“Безумовно, ми бачимо певні незручності з обох сторін, але також дуже велику готовність обговорювати це один з одним", - зазнчив експерт.

Така готовність до розмови президентів Туреччини та Росії, а також зростаючий перелік їхніх спільних інтересів у регіоні, означає, що зустрічі двох лідерів можуть стати частими та регулярними, вважають оглядачі.

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