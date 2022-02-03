Ердоган балансує між підтримкою України та ускладненням відносин з Росією - оглядачі  

Президент Туреччини балансує між підтримкою України та ускладненням відносин з Росією.

Так оглядачі реагують на пропозицію лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана стати посередником у вирішенні конфлікту між Україною та Росією.

У четвер, 3 лютого, під час візиту до Києва президент Туреччини висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом, та запропонував свою участь для врегулювання напруги між Києвом та Москвою.

«На сьогоднішніх переговорах я ще раз наголосив, що ми з задоволенням приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні», – сказав глава турецької держави після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Він додав, що воліє “знизити напругу, а не додавати палива у вогонь” у ситуації, що склалась.

“Президент Ердоган майстерно балансує, відвідуючи сьогодні Київ”, - пише у Twitter Лора Пітел, кореспондентка Financial Times у Туреччині. - “Туреччина неодноразово виступала проти російського вторгнення і постачала українським військовим ударні дрони. Але Володимир Путін має значні важелі впливу на Анкару”.

“Рішення пана Ердогана озброювати Україну та дипломатично підтримувати її стає ще одним ускладнюючим фактором у цьому поєднанні співпраці та конфлікту з Росією”, - пише у статті для The New York Times журналіст Ендрю Креймер.

Президент Ердоган, як мовиться у статті, “балансує між підтримкою України та підривом складних відносин з Росією”.

Наразі ні Київ, ні Москва не погодились на пропозицію турецького лідера.

“Туреччина та Україна підпишуть багато угод, включно з оборонними. Очевидно, що Путін не погодиться на Ердогана в ролі посередника. Не в питанні України. І Анкара це розуміє. Але Туреччина не може дозволити російську присутність вздовж всього українського узбережжя”, - пише у Twitter журналіст Руслан Трад.

У четвер, 3 лютого, президенти України та Туреччини підписали, серед інших, угоду про будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar, які мають бути на українських двигунах. Крім того, в Україні планується створення навчального центру, що готуватиме льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій.

Росія раніше гостро критикувала продаж Україні турецьких “Байрактарів”.

Речник турецького президента Фахреттін Алтун в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив, що угоди Туреччини з Україною не спрямовані на Росію і не будуть скасовані, аби догодити Кремлю.

“Ми не підписуємо угоди про співпрацю, націлені на іншу країну. І Росія є першою, кому про це добре відомо, - сказав речник Ердогана в інтервю Bloomberg.

"Угоди, які ми уклали і які укладемо з Україною, прямо не пов'язані з нинішньою кризою”, - додав він.

У 2019 році Туреччина придбала у Росії зенітні ракетні комплекси С-400, чим викликала незадоволення США та інших країн НАТО, адже російські технології з'явилися на території Альнясу.

Речник президента Туреччини у коментарі Bloomberg додав, що Реджеп Ердоган після візиту в Україну ймовірно прийматиме в Анкарі президента Росії Володимира Путіна. Втім дата зустрічі ще не затверджена.

У Держдепартаменті США cтримано прокоментували візит в Україну президента Туреччини.

"Туреччина є надійним союзником НАТО", - сказав речник Державного департаменту США Нед Прайс. - "Ми безумовно підтримуємо будь-які зусилля члена НАТО або будь-якої країни світу показати свою солідарність з Україною".

"Туреччина підписалась під дуже сильними заявами, які вийшли від НАТО з цього питання", - додав він.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Financial Times, The New York Times, Bloomberg.