Актуально
- Голос Америки
Ердоган хоче бути посердником у протистоянні навколо української ЗАЕС
Президент Туреччини пропонує виступити посередником у протистоянні на українській Запорізькій атомній електростанції, яку зараз контролюють російські війська, повідомляють інформаційні агентства.
Під час телефонної розмови у суботу, 3 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що його країна може стати посередником щодо Запорізької АЕС в Україні, повідомляють інформаційні агентства з посиланням на прес-службу турецького президента.
«Президент Ердоган заявив, що Туреччина може зіграти роль посередника в Запорізькій АЕС, як це було в зерновій угоді», - йдеться в повідомленні офісу турецького президента.
Туреччина разом з ООН протягом двох місяців працювали над укладанням угоди щодо зерна на тлі глобальної стурбованості продовольчою кризою. Туреччина, де було підписано угоду про розблокування українських портів, відіграє важливу роль у моніторингу та забезпеченні безпеки експорту українського зерна.
Згідно з повідомленнями, лідери двох країн також обговорили розвиток експорту українського зерна та висловили рішучість продовжувати будівництво атомної станції «Аккую» в Туреччині згідно з попередніми планами.
Ердоган і Путін домовилися детально обговорити ці питання під час зустрічі в Самарканді (Узбекистан) на саміті 15-16 вересня.
Під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським минулого місяця президент Ердоган заявив, що його країна занепокоєна можливістю ядерної катастрофи на ЗАЕС.
"Ми стурбовані. Ми не хочемо ще одного Чорнобиля", - сказав Ердоган.
Цього тижня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали станцію в Запоріжжі та висловили занепокоєння щодо «фізичної цілісності» установки.
Туреччина підтримує дружні зв'язки як з Росією, так і з Україною. Анкара постачає Києву безпілотники та відмовляється приєднатися до санкцій Заходу проти Москви, запроваджені через її неспровоковану війну в Україні.
У повідомленні використано інформацію агентств Agence France-Presse та Reuters.
Всі новини дня
- Голос Америки
Ціни на продовольство знижуються, на тлі пожвавлення вивозу українського зерна. Експорт пшениці з РФ уповільнився
Ціни на зернові, рослинну олію, молочні вироби, м'ясо та цукор знижуються вже п'ятий міяць поспіль. Попри зниження, ціни на продовольство в серпні були майже на 8% вище, ніж рік тому. Такими оцінками поділилась Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Серед факторів, які сприяли зниженню цін, в організації назвали покращення прогнозів виробництва продуктів харчування в Північній Америці та Росії і відзначили "основоположну угоду", яка дозволила поновити експорт з Чорноморських портів України.
Розблокування портів дозволило пришвидшити відвантаження українського зерна. Все ж, експорт українського зерна минулого місяця становив трохи більше, ніж чверть обсягів до війни, але уряд планує збільшити поставки, пишуть ЗМІ.
Спільний координаційний центр повідомив у п'ятницю, що він дозволив рух восьми суден з портів України, які перевозять 196 285 метричних тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Судна відправляються в суботу до Єгипту, Греції, Індії, Італії, Нідерландів, Іспанії та Туреччини.
Крім того, два судна, які мають відправитися в п'ятницю, замість цього відправляться в найближчі дні, повідомили в СКК. Вони доставлять зерно та інші продукти харчування до Туреччини та Китаю.
В СКК заявили, що збираються завершити інспекцію дев'яти суден у суботу – шість на кораблях, що прибувають, і три на кораблях, що виходять.
Станом на 2 вересня СКК повідомив, що "загальна вага зерна та іншого продовольства, експортованих з трьох українських портів, становить 1 766 531 метричну тонну. Наразі здійснено 160 рейсів (86 на вхід і 74 на вихід)".
В Росії, експорт пшениці впав на 22% в липні-серпні, порівняно до такого ж періоду минулого року, попри рекордний врожай повідомляє Bloomberg з посиланням дані поставок Logistic OS.
Видання повідомло, що з початку нового сезону врожаю, Росія більше не обмежує експорт пшениці квотами. Однак, в Кремлі звинувачують західні санкції в обмеженні експорту.
США неодноразово відкидали звинувачення Кремля. "Санкції Америки, дозвольте мені повторити, не поширюються на експорт продуктів харчування та добрив і крапка", - сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Африки минулого місяця.
- Голос Америки
Російський "Газпром" заявив, що транспортуватиме газ через Україну, через поламку на «Північному потоці-1»
Російський "Газпром" заявив, що транспортуватиме газ до Європи через Україну через кілька годин після того, як він оголосив, що потік газопроводом "Північний потік-1" до Німеччини не відновиться, як планувалося.
Як повідомляє агентство Reuters, потоки у суботу дещо зросли до 42,7 мільйона кубометрів природного газу порівняно з п’ятницею, коли "Газпром" надіслав 41,3 млн кубометрів, але недостатньо, щоб компенсувати нестачу газу, який мав прокачуватися через "Північний потік-1".
У п’ятницю російський газовий монополіст заявив, що не може безпечно відновити поставки, доки не усуне витік нафти, виявлений у життєво важливій турбіні.
"Газпром" не повідомив, коли поламку буде виправлено, але сказав, що це має зробити німецька компанія Siemens. Однак Siemens, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північний потік-1", заявила, що "Газпром" не звертався до компанії з проханням про допомогу. Раніше компанія заявила, що такий витік не повинен зупинити роботу трубопроводу.
Москва каже, що санкції, запроваджені Заходом після вторгнення Росії в Україну, перешкоджають звичайним операціям і обслуговуванню "Північний потік-1". Брюссель переконаний, що це лише привід, і Росія використовує газ як економічну зброю у відповідь.
Голова Європейської ради Шарль Мішель висловив жаль з приводу кроків «Газпрому», але додав, що вони його не здивували.
«Використання газу як зброї не змінить рішучості ЄС. Ми прискоримо наш шлях до енергонезалежності. Наш обов'язок - захищати наших громадян і підтримувати свободу України», – написав він у Twitter-повідомленні.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк каже, що «шантаж Європи» газом Росії не вдався.
«Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про «холодну зиму» є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний ЄС», – написав він у Twitter.
Голова прес-служби Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що ЄС розглядає зупинення газопостачання газу через газогін “Північний потік-1” як ще один доказ того, що Росія є ненадійним постачальником.
“Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.
У четвер Міністр економіки Роберт Габек заявив, що Німеччина не може розраховувати на постачання російського газу газопроводом "Північний потік-1" цієї зими.
За його словами, технічно трубопровід може працювати на «повну потужність», але не працює через «хибні рішення російського уряду».
Аналітик з Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Яніс Клюге вважає, що пора накласти санкції на «Газпромбанк».
«Поки "Газпрому" потрібно буде «ремонтувати турбіну», вона нам не знадобиться», – пише він у Twitter-акаунті.
Наприкінці липня Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу узгодили новий санкційний пакет проти Росії, але вони не включали санкцій проти російського енергосектору, зокрема, щодо «Газпромбанку».
Проти включення «Газпромбанку» до санкційного списку активно виступала Угорщина.
- Голос Америки
Байден захищає профспілки в зверненні до Дня праці, вказує на ріст робочих місць у США
В понеділок США святкують День праці. В прокламації до цього дня, президент США Джо Байден наголосив на солідарності з трударями у захисті їхніх прав а також висловив сподівання, що саме працівники та середній клас стануть рушіями відновлення американської економіки після пандемії.
"Середній клас побудував Америку, а профспілки побудували середній клас. Коли організована праця виграє, виграють родини. Ми всі виграємо", - проголосив Байден.
Байден поставив в заслугу своїй адміністрації швидке зростання кількості робочих місць у США. Згідно з статистичними даними, оприлюдненими в п'ятницю, економіка США створила 315 000 нових робочих місць в серпні. Рівень безробіття дещо зріс з 3,5% в липні до 3,7% в серпні.
"За моєї адміністрації, наша економіка створила більше робочих місць на цей час, ніж за такий час будь-якого іншого президента в історії, - твітує Байден. - І ми лише починаємо".
В понеділок Байден та віце-президентка Камала Гарріс планують відвідати Піттсбург, Пенсильванія, де вперше за три роки відбудеться масштабний парад до Дня праці, а також святкування в Міллуокі, штат Вісконсин, пише парламентське вид Roll Call. У виданні відзначають, що в обох штатах відбуваються важливі вибори до Сенату.
Цей візит буде вже третім візитом Байдена до Пенсильванії у ці тижні. Байден в четвер виголосив промову в Філадельфії, в якій різко розкритикував поозицію прихильників колишнього президента США Дональда Трампа як "загрозу для демократії". У вівторок Байден виступив в університеті в Вілкс-Берр, і наголосив на важливості зменшення насильства із застосуванням зброї у США.
Колишній президент США Дональд Трамп заявив про проведення акції протесту в Пенсильванії в суботу. Він закликав своїх прихильників доєднатись до акції в місті Вілкс-Бер.
Протистояння між Росією та Заходом в енергосфері посилюється
Протистояння між Росією та Заходом через війну в Україні загострилося в п’ятницю, коли Москва відклала відновлення роботи свого магістрального газопроводу до Німеччини, а країни “Групи семи” оголосили про обмеження ціни на експорт російської нафти.
Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що не може відновити постачання природного газу до Німеччини, за кілька годин до планованого відновлення поставок газопроводом "Північний потік-1". Росія пояснила затримку технічною несправністю на трубопроводі.
Речник Європейської комісії Ерік Мамер сказав у п'ятницю в Twitter, що "Газпром" скористався із "хибного приводу", щоб закрити трубопровід.
Виробник турбін Siemens Energy заявив у п'ятницю, що немає технічних причин для припинення поставок природного газу.
Москва заявила, що західні санкції, які набули чинності після вторгнення Росії в Україну, перешкоджають обслуговуванню газопроводу. Європа звинувачує Росію у використанні свого впливу у сфері постачання газу, щоб помститись за європейські санкції.
У п'ятницю міністри фінансів країн G7 заявили, що введуть обмеження цін на експорт російської нафти.
Міністри “Групи семи” з Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів заявили, що розмір обмеження ціни буде визначено пізніше «на основі низки технічних даних».
«Це обмеження ціни на експорт російської нафти покликане зменшити доходи Путіна, закривши важливе джерело фінансування загарбницької війни», — заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення міністрів фінансів G7.
"Коли цей механізм буде реалізовано, він стане значним елементом захисту цивілізованих держав та енергоринків від російської гібридної агресії", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.
Боротьба за контроль над енергопостачанням відбувається під час обстрілів російських і українських військ поблизу Запорізької атомної електростанції, де інспектори ООН намагаються запобігти потенційній катастрофі.
Українські військові заявили в п'ятницю, що завдали ударів по російській базі в південному місті Енергодар, поблизу атомної електростанції.
Росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілі поблизу об'єкта. Київ також звинувачує Москву в зберіганні боєприпасів навколо заводу та використанні об'єкта як щита для здійснення атак. Росія звинувачення заперечує.
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали Запорізьку станцію цього тижня, попри те, що артилерійські обстріли не припинялись.
Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі сказав, що він і його команда бачили все, що просили побачити на станції і їх ніщо не здивувало. Він оголосив, що команда опублікує звіт на початку наступного тижня.
Гроссі, який покинув Україну, поспілкувався з журналістами в п’ятницю після прибуття в аеропорт Відня. Він сказав, що «мене хвилює фізична цілісність – електропостачання і, звичайно, персонал» на станції.
Група з 13 експертів супроводжувала Гроссі в Україну, і він сказав, що шестеро залишилися на місці. З цих шести двоє залишаться до припинення бойових дій, що, за словами Гроссі, матиме величезне значення.
«Якщо щось трапиться або настане будь-яке обмеження, вони повідомлять про це, — сказав Гроссі. - Це вже не «А сказав це, а Б сказав протилежне». Тепер тут є МАГАТЕ».
Українська атомна компанія "Енергоатом" у п'ятницю звинуватила Росію в "докладанні всіх зусиль", щоб місія МАГАТЕ не змогла дізнатися про реальну ситуацію на об'єкті.
Запорізька станція контролюється Росією з перших днів вторгнення, але нею досі керують українські інженери.
Оскільки атомна станція знаходиться в зоні бойових дій, світові лідери висловлюють побоювання, що вона може бути пошкоджена, що призведе до радіаційної катастрофи, подібної до тієї, що сталася на українській Чорнобильській АЕС у 1986 році.
Відвантаження українського зерна триває. Спільний координаційний центр повідомив у п'ятницю, що він дозволив рух восьми суден з портів України, які перевозять 196 285 метричних тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Судна відправляються в суботу до Єгипту, Греції, Індії, Італії, Нідерландів, Іспанії та Туреччини.
Крім того, два судна, які мають відправитися в п'ятницю, замість цього відправляться в найближчі дні, повідомили в СКК. Вони доставлять зерно та інші продукти харчування до Туреччини та Китаю.
В СКК заявили, що збираються завершити інспекцію дев'яти суден у суботу – шість на кораблях, що прибувають, і три на кораблях, що виходять.
Станом на 2 вересня СКК повідомив, що "загальна вага зерна та іншого продовольства, експортованих з трьох українських портів, становить 1 766 531 метричну тонну. Наразі здійснено 160 рейсів (86 на вхід і 74 на вихід)".
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео