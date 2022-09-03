Ердоган хоче бути посердником у протистоянні навколо української ЗАЕС 

Президент Туреччини пропонує виступити посередником у протистоянні на українській Запорізькій атомній електростанції, яку зараз контролюють російські війська, повідомляють інформаційні агентства.

Під час телефонної розмови у суботу, 3 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що його країна може стати посередником щодо Запорізької АЕС в Україні, повідомляють інформаційні агентства з посиланням на прес-службу турецького президента.

«Президент Ердоган заявив, що Туреччина може зіграти роль посередника в Запорізькій АЕС, як це було в зерновій угоді», - йдеться в повідомленні офісу турецького президента.

Туреччина разом з ООН протягом двох місяців працювали над укладанням угоди щодо зерна на тлі глобальної стурбованості продовольчою кризою. Туреччина, де було підписано угоду про розблокування українських портів, відіграє важливу роль у моніторингу та забезпеченні безпеки експорту українського зерна.

Згідно з повідомленнями, лідери двох країн також обговорили розвиток експорту українського зерна та висловили рішучість продовжувати будівництво атомної станції «Аккую» в Туреччині згідно з попередніми планами.

Ердоган і Путін домовилися детально обговорити ці питання під час зустрічі в Самарканді (Узбекистан) на саміті 15-16 вересня.

Під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським минулого місяця президент Ердоган заявив, що його країна занепокоєна можливістю ядерної катастрофи на ЗАЕС.

"Ми стурбовані. Ми не хочемо ще одного Чорнобиля", - сказав Ердоган.

Цього тижня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали станцію в Запоріжжі та висловили занепокоєння щодо «фізичної цілісності» установки.

Туреччина підтримує дружні зв'язки як з Росією, так і з Україною. Анкара постачає Києву безпілотники та відмовляється приєднатися до санкцій Заходу проти Москви, запроваджені через її неспровоковану війну в Україні.

У повідомленні використано інформацію агентств Agence France-Presse та Reuters.