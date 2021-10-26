Експерти коментують напругу у відносинах Заходу та Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган відмовився від наміру вислати із країни послів десяти західних держав. Про це турецький лідер повідомив на прес-конференції в Анкарі, наголосивши, що посли «вісдтупили» і «надалі будуть обережними в заявах».

Раніше того ж дня посольства Канади, Франції, Фінляндії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції та США поширили у Twitter заяву, в якій вказали, що, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, не мають наміру втручатися у внутрішні справи Туреччини.

"У відповідь на запитання щодо заяви від 18-го жовтня, США відзначають, що продовжують дотримуватись статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні відносини", - відзначає заява розміщена у Twitter Посольства США у Туреччині.

Заява Ердогана про намір вислати дипломатів пролунала 23-го жовтня і була реакцією на їх заклик звільнити підозрюваного у спробі державного перевороту турецького правозахисника та філантропа Османа Кавалу.

Як повідомляє кореспондентка інформаційної агенції Reuters Гюмейра Памук, напередодні речник Держдепу США Нед Прайс сказав, що Вашингтон помітив нещодавні коментарі президента Туреччини. Як повідомляється, Прайс заявив, що США і надалі будуть просувати верховенство права та повагу до прав людини, і додав, що адміністрація Байдена прагне до співпраці з Туреччиною щодо спільних пріоритетів і буде надалі вести діалог щодо будь-яких розбіжностей.

Експерткиня аналітичного центру ECFR Аслі Айдінтасбас назвала заяву західних країн про дотримання статті 41 Віденської конвенції "надзвичайно ганебним епізодом" для них, та "величезною перемогою для Ердогана".

"Урок для США та Європи: Або займайте позицію, або не займайте її. Не намагайтесь робити обидві ці речі водночас. Виглядає слабко", - відзначила експерткиня.

Натомість дописувачка американського каналу CNN Фріда Гітіс пише, що "Захід врятував Ердогана від катастрофи, яку він готував сам для себе"

Оглядачі міркують і над тим, якими будуть довготривалі наслідки напруги для відносин Заходу та Туреччини.

"Ердоган відступив від погрози вислати 10 західних послів після простягнутої ними оливкової гілки. Гострої дипломатичної кризи вдалось уникнути. Всі сторони заявляють про перемогу. Але імовірно завдано більшої шкоди, поглиблено недовіру у вже натягнутих відносинах Туреччини із Заходом", - твітує Лаура Пітель, кореспондентка видання Financial Times у Туреччині.

Напередодні американський економіст Стівен Ганке назвав Ердоган назвав Ердогана майстром створювати проблеми. Він вказав, що після заяви лідера Туреччини національна грошова одиниця тієї країни пережила падіння.

"Злість Ердогана шкодить Туреччині", - твітує аналітик з питань курдів Мутлу Чівіроглу.

Між тим Сонер Кагаптай, дослідник аналітичного центру Вашингтонський інститут близькосхідної політики напередоні висловив думку, що дії Ердогана становлять спробу звинуватити Захід у кризі в економіці Туреччини.

Туреччина – член НАТО та кандидат на вступ до Євросоюзу. Незважаючи на це Ердоган заявив, що дипломати не мають права повчати Анкару з її власної території. «Ці посли не мають права насмілитись прийти та почати нам наказувати, що робити! Та хто ви взагалі такі? – сказав він, виступаючи на мітингу прихильників своєї Партії справедливості та розвитку.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".

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