Кінець епохи Ердогана? Кандидат від опозиції став мером Стамбула

Кандидат від провідної опозиційної партії Туреччини Екрем Імамоглу виграв вибори мера Стамбула. Імамоглу, який представляє світську Республіканську народну партію, отримав впевнену перемогу над кандидатом партії ісламського спрямування AK, яку очолює президент Туреччини Таїп Ердоган.

Ці вибори стали повторними, після того, як вибори, що відбулись в березні було скасовано через скарги партії Ердогана про порушення.

В неділю десятки тисяч прихильників новообраного мера вийшли на вулиці Стамбула, щоб відсвяткувати перемогу свого кандидата.

Перемога опозиційного кандидата нанесла значний удар по впливу президента Ердогана в Туреччині. В квітні АКР перемога представника Народної республіканської партії (СНР) припинила 25-річний період домінування проісламської партії в столиці.

"Це звичайно матиме вплив на майбутнє турецької політики, через величину перемоги. Це – сигнал тривоги для керівництва АКР", - говорить Сінан Улген, дослідник Інституту Карнегі, в коментарі для Reuters.

Ердоган є президентом Туреччини з 2014 року, а з 2003 по 2014 був прем'єр-міністром країни. За часи його керівництва, Туреччина показала значне економічне зростання. Однак, зазначають у The New York Times, щоб забезпечити це зростання країна вдавалась до значних запозичень. Видання порівняло Ердогана до спортсмена, що використовує допінг. Тепер, коли настали часи для сплати великої кількості боргу, виникли труднощі, зокрема, через те, що кредити отримували наближені до Ердогана, які розгорнули потужні і неефективні інфраструктурні проекти, наголошує видання.

Ердоган має шанси подолати виклики, вважає британський економіст Тімоті Еш.

"Зарано списувати Ердогана, - твітує оглядач, - він пережив багато викликів, перед тим, як заслужив мантру про тефлонового Таїпа, однак Ердоган має винести урок і повернутись до ліберальних реформ".

АКР платить високу політичну ціну за економічний спад і зростання інфляції в Туреччині. Минулого року, інфляція досягла 20%, збільшивши витрати на проживання.

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