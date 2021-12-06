Крайньо-правий кандидат на президенство у Франції Земмур мріє повторити успіх Трампа

Перший передвиборчий мітинг кандидата на президентську посаду у Франції Еріка Земмура, якого порівнюють з колишнім президентом США Дональдом Трампом, був позначений протистоянням і сутичками.

Французькі президентські вибори відбудуться у квітні наступного року, і в ці місяці мають визначаються головні опоненти чинного президента Еммануеля Макрона.

Якщо я переможу на цих виборах, то це буде не просто зміна влади, а відвоювання найвеличнішої країни у світі

Новоспеченого 63-річного політика Еріка Земмура відомого зокрема у якості телевізійного коментатора називають крайнім правим і порівнюють з Дональдом Трампом.

Земмур не має політичного чи адміністративного досвіду, але відомий закликами зупинити імміграцію, закидами проти ісламу, а також він критикує політичну еліту і засоби масової інформації, хоча сам був журналістом.

Він обіцяє звести імміграцію до нуля, скоротити податки і для працівників, і для підприємств, а також висловлюється проти НАТО і Європейського Союзу.

Ерік Земмур, син єврейських іммігрантів з Алжиру, проголосив створення нової партії, яку назвав Reconquête (Відвоювання), що за його словами має нагадувати про Реконкісту - війну християн проти мусульманських завойовників Піренейського півострова у середньовіччі.

На виступ Земмура перед прихильниками у неділю 5 грудня у передмісті Парижа зібралося приблизно 10 тисяч людей, а тим часом кілька тисяч пройшли вулицями французької столиці під гаслами, що звинувачують кандидата у расизмі.

«Якщо я переможу на цих виборах, то це буде не просто зміна влади, а відвоювання найвеличнішої країни у світі», - заявив він у промові.

Противники крайньо-правого кандидата були також у залі, де відбувався виборчий мітинг, і один чоловік схопив і тримав Земмура за шию допоки не втрутилася охорона.

Прихильники Земмура кидали крісла в людей, які на початку його промови встали у футболках з написами - гаслами проти расизму.

Змагання за голоси розчарованих французів

Хоча Франція зараз єдина країна Європейського Союзу, яка має постійне місце в Раді безпеки ООН, а добробуту французів могли б позаздрити мешканці багатьох країн світу, більшість з них негативно оцінюють стан справ і перспективи своєї країни.

Опитувань оприлюднене компанією IPSOS минулого року виявило, що 78% французів вважали, що їхня країна занепадає.

На тлі стурбованості ісламізмом і після низки кривавих терористичних актів у Франції крайні політичні сили користуються стабільною підтримкою.

На крайньому правому крилі французької політики Ерік Земмур змагається за голоси з Марін Ле Пен, яка має багаторічний досвід політичної діяльності й виборчих кампаній.

На президентських виборах 2017 року Ле Пен вийшла у другий тур, здобувши понад 33% голосів, але програла Еммануелю Макрону, який отримав тоді понад 66%.

Українська журналістка в Парижі Алла Лазарєва вважає, що тепер «там, де лідерка Національного об’єднання уособлює впізнаваність, Земмур втілює зухвалість та новизну».

«Разом вони репрезентують той прошарок французького суспільства, який не бачить перспективи спільного європейського майбутнього держав ЄС, не вірить у потенціал НАТО та проєктує всі свої страхи на імміграцію, — переважно мусульманську, але не тільки», - пише Алла Лазарєва в журналі Український Тиждень.

Європейська преса вказує, що на цьому етапі передвиборчої кампанії Ерік Земмур зміг привабити до себе частину прихильників Марін Ле Пен, а також певну кількість французів, які зазвичай голосують за традиційні праві консервативні партії.

Видання Politico.EU цитує висловлювання Земмура в інтерв’ю французькому телебаченню, де він сказав, що мріє повторити успіх Дональда Трампа, який за його словами «досяг успіху, об’єднавши клас працівників з патріотичною буржуазією».

Зараз головною різницею між Земмуром і Трампом зараз є те, що Земмур вимушений створювати власну партію, а Дональд Трамп виборов підтримку потужної провідної партії, ставши кандидатом від Республіканської партії США.

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