Екс-голова "Блеквотер" хотів придбати в Україні вантажні літаки АН для переобладання у повітряну артилерію - The Daily Beast

Gunship - вантажні літаки конвертовані для несення важких кулеметів, гармат та ін.

Колишній голова американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Принс цього року відвідував Київ, де вів переговори про придбання вантажних літаків "Антонов" з метою подальшого оснащення зброєю американського виробництва та переобладнання у т.з. "артилерійські літаки" для можливого подальшого використання при виконанні військових контрактів. Про це повідомило видання The Daily Beast.

Gunship також перекладають, як "повітряну артбатарею безпосередньої підтримки". Це вантажні літаки конвертовані для несення важких кулеметів, гармат та ін. Метою артилерійського літака є надання вогневої підтримки наземним силам в умовах низької загрози ППО супротивника. Артилерійські літаки використовуються збройними силами США в Афганістані та ін.

Видання відзначає, що Ерік Принс прагнув розбудовувати потужну приватну військову компанію, яка би мала власні ВПС. За планом, пише видання, приватні повітряні сили Принса включали би важкоозброєні літаки, безпілотники та гелікоптери. Це має дозволити реалізувати завдання боротьби із повстанськими силами з повітря. Наприклад, на території Афганістану.

Раніше Принс публічно наводив аргументи на користь передачі приватним військовим компаніям функцій, які зараз в Афганістані виконують військові США. Це, на думку Принса, має значно зекономити гроші бюджету США. Як відзначає The Daily Beast, Принс розповів виданню USA Today, що його приватна Армія в Афганістані включала би 5 500 контрактників, власні ВПС у складі 90 літаків і обійшлася би у 3 з половиною мільярди доларів.

... представники зарубіжної компанії поцікавились можливістю обладнання транспортників Ан-26 та Ан-32 американськими гарматами

The Daily Beast пише, посилаючись на джерела в Україні, що у 2016-му році у Києві відбулась зустріч між представниками "Укрспецекспорту" та компанії з ОАЕ, яка буцімто діяла в інтересах Принса (Принс та представники компанії відкидають зв'язок - прим. ГА) у ході якої представники зарубіжної компанії поцікавились можливістю обладнання транспортників Ан-26 та Ан-32 американськими гарматами. Ту саму тему Принс вже особисто, пише видання, піднімав у квітні 2018-го року на зустрічі у Києві, повідомляє видання.

Видання відзначає, що задум Принса отримати підряд від уряду США на ведення війни в Афганістані (і заразом створення приватних ВПС - прим. ГА), зіткнувся із спротивом міністра оборони США Джима Маттіса, який вважає що у випадку операції в Афганістані на карту поставлено репутацію Америки загалом.

"Не думаю, що передача (ведення бойових дій - прим. ГА) до приватної компанії це мудро", - заявив Маттіс.

The Daily Beast відзначає, що немає підстав вважати, що Принс відмовиться від створення власних ВПС.

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