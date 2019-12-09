Сина Трампа Еріка пов'язали з Україною та олігархом-регіоналом Онищенком, - медіа

У США розгорається скандал довкола суддівства Еріка Трампа, сина президента США, конкурсу Міс Україна-Всесвіт у 2009 році.

Днями критична до республіканців організація Democratic Coalition (повна назва Democratic Coalition Against Trump - Демократична коаліція проти Трампа) оприлюднила відео за участі сина Дональда Трампа у конкурсі-телешоу в Україні.

Засновник організації Скотт Дворкін закликав "розслідувати зв'язки Еріка Трампа з Україною".

Ці заяви прозвучали на тлі справи довкола імпічменту, пов'язаної з участю сина колишнього віце-президента Джо Байдена - Гантера Байдена - у діяльності компанії Burisma. Доказів порушень ані з боку Байдена-молодшого, ані з боку Трампа-молодшого немає.

Українське видання Kyiv Post звернулося по коментар до голови оргкомітету конкурсу Анни Філімонової, й вона заявила, що Еріку Трампу не платили за його участь.

Вона повідомила журналістові, що зірковим суддям конкурсу з-за кордону часто платили, однак не у випадку Трампа, адже його запросила Олександра Раффін (дівоче прізвище - Ніколаєнко), дружина бізнес-партнера Дональда Трампа - Філа Раффіна.

Американський президент був свідком на весіллі тоді 72-річного Раффіна та 26-річної Ніколаєнко у 2004 році.

Конкурс краси Міс Україна-Всесвіт - відбірний етап та офіційна франшиза глобального конкурсу Міс Всесвіт, якою у 1996-2015 роках володів Дональд Трамп.

Kyiv Post також повідомляє, що конкурс Міс Україна-Всесвіт, разом з іншим конкурсом Міс Україна, пов'язують із Олександром Онищенком, колишнім нардепом від Партії Регіонів, якого арештували 6 грудня у Німеччині. В Україні його звинувачують у державній зраді, організації злочинного угрупування і корупції.

Видання пише, що Онищенко - "однозначний прибічник Дональда Трампа", він каже, що вони зустрічались у 2010 та 2011 в маєтку Трампа в Мар-о-Лаго. Він "постив у соцмережах звинувачення на адресу Гілларі Клінтон", просував розвінчану теорію, що голова НАБУ Артем Ситник допомагав демократам на виборах 2016 року.

Онищенко казав, що Україна втручалась у вибори 2016 року, що документи про оплату з боку Партії Регіонів за послуги Пола Манафорта були сфабриковані, а також що Джо Байден особисто скасував йому візу до США.

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