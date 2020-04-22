ЄС може надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу

Європейський Союз може надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу. Про це заявили у Європейській Комісії.

У повідомленні йдеться, що це частина пакету допомоги у 3 млрд євро, яку Союз може надати десятьом країнам-сусідам. Як зазначив віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, це кредитні кошти на пільгових умовах.

В офісі президента Зеленського назвали таку допомогу безпрецедентною. «Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді», – цитує слова президента Володимира Зеленського його Офіс.

В Офісі голови держави переконані, що такий значний транш з боку ЄС допоможе зберегти макроекономічну стабільність України. "Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії для людей", - йдеться у повідомленні прес-служби ОПУ.

Водночас в Офісі зазначають, що це рішення ще не є остаточним - пропозицію Європейської Комісії ще мають схвалити інші органи управління ЄС - Європейський парламент та Рада ЄС.

Рішення про надання Україні допомоги привітала і парламентська опозиція. В партії Європейська солідарність назвали це "гарною новиною" та висловили надію, що українська влада зможе вже цього тижня розблокувати інші механізми фінансової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія ухвалила рішення про виділення пакету допомоги Україні у розмірі 190 млн євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення. Окремо Європейський Союз надав 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.

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