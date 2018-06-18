ЄС продовжив дію санкцій, пов’язаних з анексією Криму

18 червня, Рада ЄС продовжила дію обмежувальних заходів, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Росією. Дію санкцій продовжено до 23 червня 2019 року, повідомляється на офіційному сайті установи.

В рамках цих санкцій, продовжено заборону на імпорт товарів походженням з Криму, чи Севастополя до ЄС, заборону на інвестиції до Криму, чи Севастополя, надання там туристичних послуг, експорт окремих технологій та товарів з Криму, або Севастополя в ряді сфер, включаючи транспортування, телекомунікації та енергетику, видобування газу та мінеральних ресурсів.

"Через чотири роки після незаконної анексії Криму та Севастополя Росією, ЄС підтверджує, що він не визнає анексію і продовжує засуджувати ці порушення міжнародного права", - наголошується в заяві.

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