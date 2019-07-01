Есмінець США прибув до порту Одеси для участі в навчаннях

Есмінець ВМС США "Карні" прибув до порту Одеси 30 червня, повідомляють американські ВМС.

"Кожен захід у Чорне море надає унікальну можливість співпрацювати з нашими союзниками та партнерами в регіоні, - говорить командуючий офіцер "Карні" Тайсон Янг. - Навчання та взаємодія з нашими партнерами з стратегічних місць розташування в Європі є надзвичайно важливим для вчасної і скоординованої відповіді протягом кризи".

Есмінець візьме участь в навчання "Сі-Бриз 2019", спрямованих на покращення злагодженості дій в Чорному морі між країнами НАТО та країнами-партнерами Альянсу, повідомляють ВМС.

"Карні" - п'ятий корабель США, що заходив у Чорне море з початку цього року. Попереднім візитом був захід есмінця "Росс" в квітня. "Росс" взяв участь у трьох навчаннях з ВМС Болгарії, Береговою охороною Грузії а також ВМС Туреччини, йдеться на офіційній сторінці американських військово-морських сил.

19-ті військові навчання "Сі-Бриз" розпочались 1 липня в Україні.

Навчання, організовані Україною та США, цього року об'єднують 19 країн. До них буде залучено 32 кораблі, 24 літаки і більше 3000 військових, повідомляє командування 6-тим флотом США.

Серед учасників навчань - Великобританія, Данія, Франція, Греція, Італія, Норвегія, Швеція, Болгарія, Польща, Молдова, Румунія, Туреччина Естонія, Грузія, Латвія, Литва, Канада, США та Україна.

"Сі-Бриз - щорічні міжнародні морські навчання з компонентами на суші, в повітрі та на змішаній території, співорганізовані Україною та США, щоб посилити взаємодію та спроможності сил країн-учасниць", - йдеться в заяві Міністерства оборони США, яку цитує видання Freebeacon.

Дивіться також: Головні підсумки після саміту G-20, які мають значення для США, України та світу