Американський есмінець увійшов у Чорне море для маневрів із союзниками НАТО

Американський есмінець "Арлі Берк" (USS Arleigh Burke) увійшов у Чорне море, - повідомляє офіційний сайт Військово-морського флоту США у Європі й Африці. Судно візьме участь в операціях разом із союзниками по НАТО та партнерами у регіоні, щоб "гарантувати безпеку й стабільність у цих важливих міжнародних водах".

Як зазначає Шостий флот США, "союзники НАТО й партнери регулярно проводять маневри у регіоні, дбаючи про безпечне й стабільне морське середовище, нарощування здатності партнерів поліпшувати їхню ефективність та сумісність".

"Зараз, як ніколи, ми стоїмо поряд із нашими союзниками по НАТО й партнерами у Чорноморському регіоні", - підкреслив командувач корабля Патрік Чапмен. "Есмінець "Арлі Берк" служить гордим символом відданості військово-морського флоту США свободі й безпеці на морі в усьому світі".

Як зазначає агенція Reuters з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС, Міноборони Росії почало відстежувати пересування есмінця.

У Чорному морі наразі вже перебувають три американських кораблі. Раніше цього місяця Флагман Шостого флоту США "Маунт Вітні", ракетний есмінець "Портер" та корабель постачання "Джон Ленталл" провели маневри спільно з румунськими, болгарськими, грузинськими, турецькими та українськими кораблями.

"Присутність кораблів в Чорному морі демонструє відданість колективній безпеці з боку ВМС США та НАТО, а також колективному захисту європейського регіону, і зміцнює альянс НАТО", - кажуть у ВМС США.

У матеріалі використано джерела: US Naval Forces Europe-Africa, Reuters

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