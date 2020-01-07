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США

Міністр оборони США заявив, що Америка не прагне "почати війну з Іраном, але готова її завершити"

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США не виводять війська із Іраку. Про це в інтерв'ю американському каналу CNN заявив міністр оборони США Марк Еспер. Раніше парламент Іраку проголосував за виведення з країни американських військових.

В інтерв'ю міністр оборони США наголосив, що Сполучені Штати не прагнуть війни з Іраном.

"Ми не прагнемо розпочати війну з Іраном, але готові її закінчити", - заявив Еспер.

У ході інтерв'ю Еспер наполіг на тому, що США мали достатні підстави для вбивства іранського генерала Солеймані минулого тижня. За словами міністра оборони, "один терористичний лідер, терористичної організації зустрічався з іншим, щоб синхронізувати та спланувати додаткові напади на американських дипломатів, сили та об'єкти".

"Я вважаю, що ми вдалися до належних заходів, щоб усунути цих суб'єктів з поля бою", - заявив Еспер.

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