Міністр оборони США заявив, що не бачить гонки озброєнь з Росією

Новий міністр оборони США Марк Еспер відправився у першу закордонну поїздку у якості очільника Пентагону. На шляху до Австралії Еспер зробив зупинку на Гаваях, де глава Пентагону у бесіді з журналістами прокоментував ситуацію після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

«Не бачу жодної гонки озброєнь»

«Я не бачу на даний момент жодної гонки озброєнь ... Маю на увазі, що цим займалася [лише] Росія - вони розробляли ці системи у порушення угоди, а не ми. І ви знаєте, що мається на увазі під гонкою озброєнь у традиційному сенсі цього слова і у ядерному контексті. Просто зараз ми не плануємо створювати ракети середньої і меншої дальності, споряджені ядерними боєголовками. Це росіяни, ймовірно, розробляли - в порушення договору - озброєння з ядерними боєголовками. Тому я не бачу тут жодної гонки озброєнь. Я бачу, що ми вдаємося до попереджувальних заходів для нарощування можливостей, які нам необхідні ... щоб гарантувати нашу здатність впоратися з російською загрозою ... де б вона не виникла».

«Настав час позбутися цього договору»

«Давайте будемо чесні: Росія порушувала цю угоду протягом багатьох років - починаючи ще з часів правління Обами, а можливо і раніше - вони порушували [ДРСМД]. Тільки ми дотримувались ДРСМД і це визнаємо не лише ми - але і наші союзники по НАТО, генеральний секретар НАТО ... Прийшов час нам позбутися цього обтяжливого для нас договору, і дозволити собі переслідувати наші власні інтереси. Наші союзники по НАТО поділяють цю точку зору».

«Ми повинні домовитися з росіянами щодо контролю за нестратегічною ядерною зброєю»

«Нам потрібно поглянути на кілька речей, які змінилися. Наприклад, Росія додала [в свій арсенал] стратегічні озброєння з моменту ратифікації договору СНО-III [Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь]. Нам потрібно подумати про включення цієї зброї у [нову] угоду. Друге: ми повинні подумати про багатосторонній договір за участі інших країн ... Якщо ми дійсно хочемо уникнути гонки озброєнь, нам потрібен багатосторонній договір. І третє: думаю, нам потрібно вийти за рамки стратегії «нового СНО» і дійсно почати взаємодіяти з росіянами щодо контролю за нестратегічною ядерною зброєю. У них є тисячі одиниць такої зброї, наскільки я пам'ятаю, і нам потрібно вирішити це питання, щоб забезпечити стратегічну стабільність».

Дивіться також: Здійснити мрію: як дві бабусі у США з парашутом стрибали