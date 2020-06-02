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Шойгу запросив міністра оборони США на військовий парад на Червоній площі - Міноборони РФ

Міністр оборони США Марк Еспер

Глава оборонного відомства США Марк Еспер поговорив по телефону з російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Як повідомило Міноборони РФ, в ході бесіди Шойгу запросив Еспера на військовий парад на Червоній площі, який повинен відбутися в Москві 24 червня. При цьому не уточнюється, чи прийняв Еспер запрошення.

Парад з нагоди 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні був перенесений з 9 травня в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як відзначає журналіст американського NPR Лучіан Кім, розмові Шойгу та Еспера передувала вчорашня телефонна розмова Трампа та Путіна. У Кремлі кажуть, що це вже 5-та розмова президентів США та Росії з початку пандемії.

В американо-російських відносинах зберігається напруженість.

Як повідомляється у заяві Міноборони Росії, Еспер і Шойгу обговорили контроль над озброєннями, співробітництво в боротьбі з пандемією і «заходи по деконфліктінгу і стабілізації обстановки в Сирії, а також забезпечення безпеки військових контингентів в Афганістані та інших регіонах світу».

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