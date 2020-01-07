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Глава Пентагону розповів чого США очікують від Ірану

Міністр оборони США Марк Еспер

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Марк Еспер сказав, що Тегеран повинен піти на деескалацію конфлікту

США прагнуть до дипломатичного вирішення конфлікту з Іраном, але Тегеран повинен піти на деескалацію. Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер під час прес-брифінгу, що відбувся у Пентагоні у вівторок.

За словами Еспера, «було б більш справедливо» сказати, що іранський генерал Касем Солеймані, який загинув минулого тижня у результаті обстрілу багдадського аеропорту американським безпілотником, готував атаку, яка повинна була відбутися протягом найближчих днів, а не тижнів.

Ми готові до будь-яких непередбачених обставин. І тоді ми відповімо належним чином на все, що вони зроблять

«Ми не прагнемо до війни з Іраном. Думаю, те, що трапиться в майбутньому, залежить від них», - зазначив Марк Еспер, додавши, що США очікують з боку іранців якихось «дій у відповідь», які можуть бути здійснені за допомогою маріонеткових воєнізованих угруповань, «як вони роблять це вже в протягом багатьох років», або безпосередньо самим Тегераном.

«Ми готові до будь-яких непередбачених обставин. І тоді ми відповімо належним чином на все, що вони зроблять», - підкреслив Еспер.

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