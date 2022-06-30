ЄСПЛ вимагає від Росії гарантувати, що двох британців, захоплених в Україні, не стратять

Президент Росії Володимир Путін не має наміру відмовлятися від свого бажання контролювати всю Україну, але, схоже, розуміє, що його колись хвалена армія, можливо, не зможе дати йому те, що він хоче, принаймні на даний момент.

Останній аналіз, оприлюднений високопосадовицею розвідки США ввечері в середу, також свідчить про можливість припинення поточних бойових дій в Україні, навіть якщо Росія розглядає це лише як шанс краще позиціонувати себе для майбутніх завоювань.

«На даному етапі ми оцінюємо, що їхні [російські] сухопутні сили деградували до такого рівня, що їм знадобляться роки, щоб повернутися туди, де вони були», — сказала директорка національної розвідки Авріл Хейнс увечері в середу під час дискусії у Вашингтоні, організованої Silverado Policy Accelerator і технологічним гігантом Google.

"Навіть їхні короткострокові військові цілі насправді не можуть бути досягнуті їхніми військовими прямо зараз", - сказала Хейнс. «Цілком правдоподібно, з нашої точки зору, що залежно від того, як розвиватимуться події протягом найближчих місяців, він [Путін] буде переконаний, що є реальна цінність досягнення якоїсь угоди».

Лідери США, Європи та НАТО неодноразово висловлювали свою підтримку Україні та підкріплювали це мільярдами доларів на системи озброєння та іншу допомогу у сфері безпеки, що дозволило українським силам стримувати вторгнення Росії, яке спочатку було зосереджено на захопленні столиці Києва.

Але в той час як західні країни заявили, що Україна вирішить, як і коли закінчити війну, офіційні особи США висловили надію на остаточне врегулювання шляхом переговорів.

Коментарі Хейнс, здавалося б, пояснюють думку про те, що угода зрештою стане можливою. Але вона визнала, що те, що Путін змирився з реальністю свого невдалого бліцкригу, не означає, що будь-яке врегулювання неминуче.

«Ми також, хочу чітко це донести, не бачимо зараз можливості для обох сторін прийти до мирної угоди», - сказала вона.

Натомість Хейнс попередила, що російські сили, схоже, зосереджені на захопленні якомога більшої території на Донбасі на сході України, одночасно консолідуючи контроль над територією, яку вона захопила на півдні.

«Росія вважає, що якщо вони справді зможуть розгромити одну з найбільш боєздатних і добре оснащених сил на сході України, вони вірять, що це призведе до спаду українського опору і це дасть їм більше можливостей, " сказала вона.

У коментарях на окремій конференції у Вашингтоні раніше в середу Хейнс сказала, що Росія контролює близько 20% території України вздовж лінії конфлікту, яка простягається на 1100 кілометрів.

«Коротше кажучи, картина залишається досить похмурою, а ставлення Росії до Заходу стає жорсткішим», - сказала вона.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену та іншим лідерам Групи семи, що він хотів би закінчити війну до кінця цього року. Зеленський також заявив, що хоче бачити всю Україну звільненою, включаючи Крим, який Росія анексувала в 2014 році.

Тим часом американські та британські військові чиновники назвали російські успіхи на сході України поступовими, а офіційні особи попередили, що російські сили платять за них високу ціну.

«Українці змушують їх платити за дуже маленький шматок землі», — сказав журналістам у понеділок високопоставлений чиновник оборони США.

Також є ознаки того, що українські сили, стратегічно поступаючись позиціями в таких місцях як Сєвєродонецьк, почали чинити опір російським окупаційним силам у південному місті Херсон.

«Звіти свідчать про те, що українцям вдалося звільнити кілька невеликих міст на північний захід і на захід від Херсона, показуючи, що, незважаючи на тактичний успіх росіян, вони продовжують утримуватися», — сказав представник Міноборони.

Початкові звіти також свідчать про те, що українські сили добре використали чотири надані США високомобільні артилерійські ракетні системи, відомі як HIMARS, а ще чотири системи мають надійти в Україну найближчими тижнями.

Але у відповідь Росія запускає все більше ракет по Україні.

У середу Росія здійснила нові атаки, а мер Миколаєва заявив, що там впало вісім ракет, у тому числі одна влучила в житловий будинок, убивши чотирьох людей і поранивши п’ятьох.

«Всюди йдуть бої», – заявив Луганський губернатор Сергій Гайдай. Росіяни забирають місто Лисичанськ будинок за будинком, - сказав він.

Росія в середу також відповіла на рішення НАТО офіційно запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до альянсу.

Путін заявив російському державному телебаченню, що метою «спеціальної військової операції» в Україні, яку Кремль її називає, залишається звільнення Донбасу.

Далі він попередив, що Росія відповість тим же на будь-які спроби НАТО розмістити війська та військову інфраструктуру в Швеції чи Фінляндії.

«Вони хочуть вступити в НАТО, давайте», - сказав Путін. «Але вони повинні розуміти, що раніше загрози не було, а зараз, якщо там будуть розгорнуті військові контингенти та інфраструктура, нам доведеться відповідати тим же і створювати такі ж загрози для територій, з яких створюються загрози нам».

Незважаючи на попередження Путіна, високопосадовець розвідки США заявив, що немає жодних ознак того, що Росія чекає нової битви.

«Ми не очікуємо, що це [розширення НАТО] призведе до чогось справді конфронтаційного, головним чином тому, що, чесно кажучи, вони досить зосереджені на Україні», — сказала Хейнс, зазначивши, що Москва натомість бере участь у постійних операціях впливу та кампанії дезінформації, спрямованих проти шведів і фінів.

У цій статті використана інформація Associated Press і Reuters.