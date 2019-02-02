Брудні гроші загрожуть "цифровій утопії" Естонії – Reuters

Естонія прагне стати цифровим суспільством, однак цифрові технології виявились вразливими до брудних грошей та порушень міжнародних санкцій. Про це пише Reuters.

Скандал навколо естонського представництва Danske Bank вибухнув після того, як голову центрального банку Латвії звинуватили у хабарництві та заяв США про можливе відмивання коштів. Danske Bank перебуває під слідством через виявлені підозрілі операції на більше ніж 200 мільярдів євро.

Досі невідомо хто точно стоїть за цими операціями, однак, попередня інформація свідчить, що гроші надходили з Росії, Молдови та Азербайджану.

В ситуації з Danske Bank, підозрілі операції проводились через офшорні компанії, однак, програма «е-резидентів» в Естонії також становить ризик для зловживань для переведення брудних грошей, пише Reuters.

Останнім часом Естонія перетворилась на центр цифрових інновацій завдяки проекту «е-Естонія», покликаному усунути бюрократичні перепони в різних сферах: від голосування до видачі рецептів на ліки.

До деяких послуг програми мають доступ і іноземці через програму е-резидент. Саме через цю програму громадяни з країн, які перебувають під американськими санкціями, такі як Іран та Північна Корея, можуть отримати доступ і до банківської системи країни, пише видання. На тепер більше 50 000 осіб мають цифрові ідентифікаційні картки в Естонії, повідомляє Reuters.

Близько третини е-резидентів приходять з Фінляндії, Росії, України та Німеччини, відповідно до офіційних даних.

Регулятор банкіської сфери закликає місцеві банки ретельно перевіряти е-резидентів перед тим, як дозволити їм користуватись банківськими послугами в Естонії.

Банкіри повідомляють про перевірки осіб е-резидентів, а деякі банки уникають працювати з ними.

«Ми не бачимо бізнесу тут, - говорить Ерккі Раасуке з великого регіонального банку Luminor в коментарі Reuters, - якщо можливі ризики в сфері відмивання грошей та порушенні санкцій матеріалзуються, це може бути дуже вагомо».

Дивіться також: Найбільш екологічний у світі: офісний центр у Сіетлі черпає енергію та воду від природи